Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. Однак там наполягають, що вразили "центри прийняття рішень", передає 24 Канал.

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"Знищили представників ЗСУ"

Російська влада пише, що ударом по комплексу "Харків Палас" було знищено представників ГУР та ЗСУ, однак це чергова вигадка окупантів, щоб виправдати свій черговий удар по цивільній інфраструктурі.

Вони наголошують, що ці нібито представники ЗСУ та ГУР брали участь у "теракті в Бєлгородській області".

Джерела 24 Каналу в спецслужбах повідомили, що події в Бєлгороді – результат непрофесійних дій операторів російської ППО. Росія постійно прикривається тим, що цілить по "центрах рішень" та "військових об'єктах", однак це ні що інше, як повторення тез російської пропаганди.

Внаслідок удару по "Харків Палас" постраждало 28 людей. На щастя, обійшлося без загиблих.

Наслідки удару по центру Харкова