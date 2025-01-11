Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, для того, чтобы понять, как воюет Россия надо внимательно перечитать "доктрину Валерия Герасимова". Кроме физического, оккупанты используют и информационное давление, которое серьезно влияет на восприятие российского оружия.

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ИПСО о "Орешнике"

Анатолий Храпчинский отметил, что информация, которую мы обсуждаем о "Орешнике" позволяет существовать представление об этом оружии.

На самом деле это межконтинентальная баллистическая ракета переделана из советских или дополнительно присоединенных элементов, которые позволяют выполнять запуск.

Если же говорить о средствах поражения, которые Россия разрабатывала после распада СССР, то они малоэффективны. В том числе и "Буревестник". Россияне испытывали это оружие 13 раз, столько же у них было неудач,

– подчеркнул авиаэксперт.

Есть данные, которые подтверждают, что изготавливать "Буревестник" дорого. Однако, по словам Храпчинского, чтобы атаковать определенный объект на большом расстоянии, этой ракете необходимы пули из бетона, но они не приводят ни к каким разрушениям, даже с учетом падения с большой высоты.

Весь мир увидел, что это такое "Орешник". Наши западные партнеры показали свои способности перехватывать эти ракеты. Я бы сказал, что Россия немного успокоилась и будет искать другие поводы, чтобы пугать весь мир,

– добавил он.

Напомним, что Владимир Путин на пресс-конференции 26 декабря 2024 года заявил, что Россия якобы стремится к окончанию войны в Украине, но в то же время угрожал новыми ударами и применением ракетных систем "Орешник". Диктатор отметил, что достижение целей "спецоперации" будет оставаться приоритетом для России в 2025 году, несмотря на сложную ситуацию на фронте.