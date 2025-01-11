Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, для того, аби зрозуміти, як воює Росія треба уважно перечитати "доктрину Валєрія Герасімова". Окрім фізичного, окупанти використовують й інформаційний тиск, який серйозно впливає на сприйняття російської зброї.

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ІПСО про "Орешник"

Анатолій Храпчинський зауважив, що інформація, яку ми обговорюємо про "Орешник" дозволяє існувати уявлення про цю зброю.

Насправді ж це міжконтинентальна балістична ракета перероблена з радянських або додатково приєднаних елементів, які дозволяють виконувати запуск.

Якщо ж казати про засоби ураження, які Росія розробляла після розпаду СРСР, то вони малоефективні. Зокрема і "Буревестник". Росіяни випробовували цю зброю 13 разів, стільки ж у них було невдач,

– підкреслив авіаексперт.

Є дані, які підтверджують, що виготовляти "Орешник" дорого. Проте, за словами Храпчинського, щоб атакувати певний об'єкт на великій відстані, цій ракеті необхідні кулі з бетону, але вони не призводять до жодних руйнувань, навіть з урахуванням падіння з великої висоти.

Весь світ побачив, що то таке "Орешник". Наші західні партнери показали свої спроможності перехоплювати ці ракети. Я б сказав, що Росія трохи заспокоїлась і шукатиме інші приводи, щоб лякати весь світ,

– додав він.

Нагадаємо, що Владімір Путін на пресконференції 26 грудня 2024 року заявив, що Росія нібито прагне закінчення війни в Україні, але водночас погрожував новими ударами та застосуванням ракетних систем "Орешник". Диктатор наголосив, що досягнення цілей "спецоперації" залишатиметься пріоритетом для Росії у 2025 році, попри складну ситуацію на фронті.