РФ экстренно маскирует Новороссийск: военный обозреватель сказал, к чему там готовятся

После ряда успешных ударов Украины россияне засуетились в Новороссийске. Там значительно усиливают меры безопасности и маскируют логистику Черноморского флота.

Из-за этого в городе даже наблюдаются проблемы с движением транспорта. Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, к чему готовят Новороссийск и почему такая суета там происходит именно сейчас.

Для чего россияне внезапно усиливают охрану Новороссийска?

Партизаны движения "Атеш" сообщили, что в Новороссийске усилили видеонаблюдение и натягивают маскировочные сетки в районе порта. По городу также движется немало военной техники, что фактически остановило движение в одном из районов.

Они готовятся защищаться. Новороссийск – это огромный порт, который входит в международную сеть морских торговых путей. Его особенность в том, что он может быть как торговым, так и военным. Для того чтобы такой порт мог систематизировать свою работу, вокруг Новороссийска установили просто огромное количество систем ПВО. Но это не помогло и произошли удары по портовой инфраструктуре,

– отметил Иван Тимочко.

Украинские спецслужбы действительно провели ряд успешных атак в Новороссийске. В частности, недавно в акватории порта Новороссийска впервые в истории подводными дронами поразили субмарину. Вероятно, после этого россияне осознали, что их оборона имеет немало недостатков.

К тому же, вполне возможно, что иностранные представители начинают разрывать сотрудничество с Россией из-за незащищенности порта в Новороссийске.

"Они хотят показать всем, что экономически и военно не проваливаются в этом порту. Также, по моему мнению, они хотят вывезти оттуда что-то ценное из-под гипотетических ударов Украины. Такой порт – высокотехнологичный объект, где не просто много кораблей, но и системы, которые обеспечивают надлежащую работу порта. Как только одно звено валится – становится вся работа", – подчеркнул военный обозреватель.

Если же россияне все еще лелеют надежду сохранить важность порта на том уровне, который есть сейчас, они будут пытаться усилить его охрану. Вероятно, именно с этим связаны усиление мер безопасности там.

Последние удары по Новороссийску: что известно?