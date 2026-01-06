Через це у місті навіть спостерігаються проблеми з рухом транспорту. Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, до чого готують Новоросійськ і чому така метушня там відбувається саме зараз.

Для чого росіяни раптово посилюють охорону Новоросійська?

Партизани руху "Атеш" повідомили, що у Новоросійську посилили відеоспостереження та натягують маскувальні сітки в районі порту. Містом також рухається чимало військової техніки, що фактично зупинило рух в одному з районів.

Вони готуються захищатися. Новоросійськ – це величезний порт, який входить у міжнародну мережу морських торгових шляхів. Його особливість у тому, що він може бути як торговим, так і військових. Для того щоб такий порт міг систематизувати свою роботу, довкола Новоросійська встановили просто величезну кількість систем ППО. Але це не допомогло і відбулися удари по портовій інфраструктурі,

– зауважив Іван Тимочко.

Українські спецслужби справді провели низку успішних атак у Новоросійську. Зокрема, нещодавно в акваторії порту Новоросійська вперше в історії підводними дронами уразили субмарину. Ймовірно, після цього росіяни усвідомили, що їхня оборона має чимало недоліків.

До того ж, цілком можливо, що іноземні представники починають розривати співпрацю з Росією через незахищеність порту у Новоросійську.

"Вони хочуть показати усім, що економічно та військово не провалюються у цьому порту. Також, на мою думку, вони хочуть вивезти звідти щось цінне з-під гіпотетичних ударів України. Такий порт – високотехнологічний об'єкт, де не просто багато кораблів, але й системи, які забезпечують належну роботу порту. Щойно одна ланка валиться – стає вся робота", – наголосив військовий оглядач.

Якщо ж росіяни все ще плекають надію зберегти важливість порту на тому рівні, який є зараз, вони намагатимуться посилити його охорону. Ймовірно, саме із цим пов'язані посилення заходів безпеки там.

Останні удари по Новоросійську: що відомо?