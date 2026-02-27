Если переговоры провалятся: военный обозреватель предположил, что произойдет на фронте

Война находится в чрезвычайно интенсивной фазе, и Россия стремительно наращивает количество дронов, готовясь бить по прифронтовой логистике. Переговорный процесс продолжается, но более реалистичным сценарием остается эскалация боевых действий.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что ключевым ориентиром станет май, тогда станет ясно, с какими позициями обе стороны заходят в летний, самый интенсивный период боевых действий.

Смотрите также: Умеров рассказал, что обсудит с представителями Трампа во время встречи в Женеве

Действительно ли враг не способен на глубокий прорыв?

Зеленский говорит о "начале конца войны", но этот конец может быть очень растянутым во времени. Позитив для Украины – враг, несмотря на все усилия, объективно не может прорвать фронт.

Два года фронт фактически стоит на месте, зоны боевого столкновения сформированы, и сценарий глубокого прорыва российских сил трудно представить. Но есть и обратная сторона: россияне существенно нарастили количество дронов – на базе подразделения "Рубикон" они стремительно масштабируют силы беспилотных систем,

– объяснил Пехньо.

В ближайших планах противника – массированные удары по прифронтовой логистике: под угрозой все ключевые магистрали – Запорожье-Орехов, Павлоград-Покровск, Изюм-Славянск и другие.

Для этого россияне привлекут весь дроновый арсенал – от дешевых FPV до "Ланцетов" и дронов-маток, которые сами запускают меньшие беспилотники. Это составляет одну из самых серьезных ближайших угроз для украинского снабжения на фронте.

Несмотря на определенные политические сигналы и новую энергию в переговорном процессе с появлением Кирилла Буданова в переговорной группе, война находится в чрезвычайно интенсивной фазе и не имеет тенденции к завершению.

Украина готовится к плану "Б" на случай, если переговоры не сработают. Более реалистичный сценарий – наращивание интенсивности боевых действий до конца года.

"В мае можно будет оценить прогресс реформ новой команды министра Михаила Федорова. До мая станет понятно, имеют ли россияне что-то новое на фронте и увенчаются ли их наступательные действия успехом или фиаско", – отметил Пехньо.

Обратите внимание! После завершения трехсторонних переговоров в Женеве члены украинской делегации Рустем Умеров и Давид Арахамия провели отдельную встречу с руководителем российской делегации Владимиром Мединским. Официальных сообщений о содержании этого разговора пока нет. В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что переговоры с представителями России без присутствия свидетелей вряд ли могут иметь положительные последствия. По его мнению, украинская власть должна предоставить разъяснения относительно этой неформальной встречи чиновников с представителем РФ.

Что известно о ходе мирных переговоров?