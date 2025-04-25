Россия массированно атаковала Павлоград: количество жертв возросло, среди них – ребенок

В ночь на 25 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область, в частности - Павлоград. К сожалению, в городе есть погибшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

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В Павлограде есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 25 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область "Шахедами", Под ударом в частности оказался и Павлоград. На месте вражеских атак вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки.

Сначала сообщали только об одной жертве российского террора – 76-летнюю женщину. Однако впоследствии количество жертв возросло. Так, по состоянию на 08:33 известно о 3 погибших в результате атаки на Павлоград. Среди жертв – ребенок.

Также в результате атаки есть пострадавшие – 8 человек. Известно, что 6 раненых госпитализировали, среди которых одна пациентка в тяжелом состоянии, другие – в среднем.

Кроме того, еще двое пострадавших получили помощь на месте и не нуждались в госпитализации. Среди пострадавших – 15-летняя девушка.

По состоянию на сейчас в Павлограде продолжаются аварийно-спасательные работы.

К слову, в ночь на 25 апреля Россия запустила по территории Украины 103 БПЛА типа "Шахед" и дроны-имитаторы. Силы ПВО сбили 41 "Шахед", еще 40 БПЛА – локально потеряно.