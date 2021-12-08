Россия мечтает управлять мировым православием, но этого никогда не будет, – Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей отметил первенство Константинополя в системе православных церквей. В то же время заверил, что "с россиянами проблем нет".

По словам патриарха "российские братья стремятся управлять мировым православием". Впрочем, подчеркнул Варфоломей, такого никогда не произойдет.

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Структура православной церкви – неизменна

Варфоломей объяснил, что Константинополь сохраняет первенство на протяжении многих веков. Такая структура православной церкви – зафиксирована и неизменна. В этом контексте патриарх вспомнил слова блаженнейшего архиепископа Кипра. Ранее тот объяснял, что она "зацементирована".

Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская Церковь всегда будет пятой,

– подчеркнул Варфоломей.

Священнослужитель заверил, что россияне являются "детьми Константинополя". Он отметил, что они, как украинцы и другие церкви на Балканах, ранее уже получили автокефалию. Патриарх также подчеркнул, что стремление украинцев получить церковную независимость обусловило желание не оставаться под влиянием Москвы.

Томос для Украины: что стоит знать

Варфоломей подписал грамоту об автокефалии Православной церкви Украины в начале января 2019 года. Этому предшествовал совместный молебен с митрополитом Епифанием.

Сам патриарх тогда подчеркнул, что Украина достойна иметь свою независимую церковь. Он также отметил, что "набожный украинский народ ждал этого благословенного дня семь веков".

Этот документ официально подтверждает автокефалию ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Москва длительное время пыталась блокировать этот процесс.

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