россия мечтает забрать три области Казахстана, – Лисянский объяснил тактику Токаева

Президент Казахстана Токаев выступил на форуме в Санкт-Петербурге, где заявил путину, что страна не будет признавать псевдореспублики на Донбассе. Также Казахстан вышел из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете.

В кремле мечтают, чтобы три области, которые расположены на севере Казахстана, отошли к россии. Об этом 24 каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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Он отметил, что об этом знает народ и президент страны Касым-Жомарт Токаев. Именно поэтому страна ведет такую политику, какую мы видим сейчас.

В 2014 году, когда кремль организовал "русскую весну" и мы потеряли часть территорий Украины, Казахстан усилил в законодательстве уголовную ответственность за сепаратизм. Они ее увеличили,

– сообщил Лисянский.

По его словам, Казахстан подразумевает попытки кремля в будущем прийти на их территории. То есть, после российских действий в Украине, где они начали войну и украинцы дали сопротивление. Тогда оккупанты пойдут в обратное направление и могут прийти в Казахстан.

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