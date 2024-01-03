Россия меняет тактику массированных ударов: разведка Британии указала на приоритеты врага
Источник:Ministry of Defence
Россия изменила тактику массированных обстрелов Украины с применением дальнобойного оружия. По всей видимости, в Кремле определили новые приоритетные цели для атак.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Х (бывший твиттер). Отмечают, что с 29 декабря Россия усилила интенсивность ударов. И, вероятнее всего, Москва использовала значительную часть запасов ракет воздушного базирования.
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"Последние удары, скорее всего, были направлены по оборонной промышленности Украины. Это контрастирует с большими атаками прошлой зимой, которые, прежде всего, были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины", – говорится в возведении.
Новая цель Кремля
Разведчики отметили, что обстрелы россиянами объектов энергетики в начале декабря свидетельствовали о том, что Россия намерена возобновить энергетический террор. Но последние атаки свидетельствуют об изменении тактики Москвы.
Новые операции свидетельствуют о, по крайней мере, временном изменении подхода к использованию Россией оружия дальнего действия. В Кремле почти наверняка признают растущую важность оборонно-промышленного потенциала, в контексте подготовки к длительной войне,
– добавляют разведчики.
Массированные атаки по Украине: главное
- 29 декабря Россия выпустила по Украине 158 целей – разных типов ракет и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Разрушения и человеческие потери были в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях.
- 2 января оккупанты повторили масштабную атаку. Сначала выпустили 35 "Шахедов", все уничтожены украинским ПВО. После этого враг выпустил 99 ракет разных типов, в том числе 10 аэробаллистических "Кинжалов" – они тоже все были уничтожены, и 72 других ракеты. В то же время разрушения зафиксированы в Киеве и Харькове.