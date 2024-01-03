Россия меняет тактику массированных ударов: разведка Британии указала на приоритеты врага

Россия изменила тактику массированных обстрелов Украины с применением дальнобойного оружия. По всей видимости, в Кремле определили новые приоритетные цели для атак.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Х (бывший твиттер). Отмечают, что с 29 декабря Россия усилила интенсивность ударов. И, вероятнее всего, Москва использовала значительную часть запасов ракет воздушного базирования.

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"Последние удары, скорее всего, были направлены по оборонной промышленности Украины. Это контрастирует с большими атаками прошлой зимой, которые, прежде всего, были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины", – говорится в возведении.

Новая цель Кремля

Разведчики отметили, что обстрелы россиянами объектов энергетики в начале декабря свидетельствовали о том, что Россия намерена возобновить энергетический террор. Но последние атаки свидетельствуют об изменении тактики Москвы.

Новые операции свидетельствуют о, по крайней мере, временном изменении подхода к использованию Россией оружия дальнего действия. В Кремле почти наверняка признают растущую важность оборонно-промышленного потенциала, в контексте подготовки к длительной войне,

– добавляют разведчики.

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