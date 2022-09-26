Общая цифра измеряется десятками тысяч: как россияне раздают повестки в Крыму

Россияне проводят мобилизационные мероприятия и во временно оккупированном Крыму. Каждое наименьшее село полуострова получало не менее 10 преступных повесток.

В то время как общее их количество измеряется десятками тысяч. Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в АР Крым в 2017-2018 годах Борис Бабин.

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Большинство мобилизованных в Крыму – татары

По его словам, оккупационные власти пытаются найти крымских татар где это только возможно и вручить повестки именно им. Это как раз подчеркивает, что в оккупантов нет никакой базы призывников и все происходит в ручном режиме.

Ручной режим плюс общие антитатарские настрои оккупационной карательной системы и репрессии привели к этому результату. Действительно, по многим позициям в разных местностях большинство лиц, получивших преступные повестки – это именно крымские татары,

– отметил Бабин.

Меры по мобилизации на оккупированном полуострове продолжаются. Однако система россиян "захлебнулась" в количестве людей, которых должно обеспечить койкоместом и питанием, поэтому, вероятно, можно ожидать, что захватчики на время приостановят мобилизацию в Крыму.

Бабин рассказал, как проходит мобилизация в Крыму: смотрите видео

Сколько крымчан принимают участие в войне на стороне россии

Бабин рассказал, что с начала полномасштабного вторжения россии на территорию нашего государства на фронт отправились уже 10 - 20 тысяч крымчан, учитывая тех лиц, которые служили в базирующемся в Крыму черноморском флоте страны-агрессора. В то же время уже есть около сотни погибших и тысячи раненых жителей полуострова.

Они абсолютно исчерпали ресурс по Крыму для желающих воевать, поэтому и проводят преступную мобилизацию,

– заметил он.

Бабин добавил, что в целом абсолютное большинство крымских призывников нелояльны к российским захватчикам. Чтобы обезопасить себя, оккупанты будут разбрасывать мобилизованных крымчан между разными подразделениями войска страны-агрессора и использовать их как "пушечное мясо".

В ОП отреагировали на повестки для крымских татар

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал преступные действия оккупационных властей полуострова Крым в своем твиттере. По его словам, массовая мобилизация крымских татар в Крыму – настоящий геноцид по этническому признаку и настоящая трагедия для всего народа.

"Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны москвы", – подчеркнул Подоляк.