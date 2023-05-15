Пытаются скрыть потери: как россияне мобилизуют украинцев на оккупированных территориях

Россия начала насильственную мобилизацию украинцев, которым пришлось взять паспорт страны-оккупанта. За отсрочку от службы требуют взятки, а в случае отказа бросают в горячие точки.

Повестки украинцам с российскими паспортами выдают в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Таким образом, оккупанты пытаются восполнить потери в живой силе и скрыть поражения на фронте.

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Мобилизация украинцев на оккупированных территориях

Мужчин, получивших российские паспорта, в оккупированных городах и селах Херсонщины задерживают против их воли насильственным способом.

После задержания, во время первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации,

– сообщили в Генштабе.

Те же украинцы, которые не могут найти необходимую сумму взятки или же отказываются ее давать, вынуждены одевать российскую военную форму и отправляться в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевоенной подготовки. Сразу после этих учений украинцев отправляют в горячие точки – населенные пункты области, граничащие с линией боевого столкновения.

Эти незаконные действия оккупантов направлены на то, чтобы как можно сильнее задержать новую волну открытой мобилизации в России и напряженности в стране в связи с этим.

Воюющий на стороне россиян в Украине