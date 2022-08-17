С каждым днем все жестче, – Гайдай о мобилизации на оккупированных территориях

российские захватчики продолжают проводить мобилизацию на оккупированной территории Луганской области. С каждым днем она становится все более жестокой.

Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские оккупанты берут всех, даже людей с инвалидностью.

Кстати В Луганске мужчина пришел за ребенком в детсад, а его схватили для мобилизации

"С каждым днем становится все более жесто"

Гайдай рассказал, что россияне продолжают находить новые методы принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Луганской области.

Мобилизация с каждым днем становится все более жестокой. И обманами затягивают, заманивают людей и угрозами, и даже силой,

– сказал председатель ОВА.

По его словам, были даже забавные случаи, когда у военкомата забирали российских работников, отдыхавших после рабочей смены. Поднимались огромные скандалы, их потом отпускали. А уже на следующий день половина работников не приходила на работу, опасаясь, что их отправят воевать.

Гайдай рассказал о мобилизации на оккупированной территории Луганской области: смотрите видео

"Берут всех, даже с инвалидностью"

Гайдай заявил, что, чтобы пополнить ряды армии кафиров, даже отменили все медицинские осмотры. Также захватчики расширили возрастной промежуток. Теперь мобилизуют и в 65 лет.

Берут всех, даже с инвалидностью, им все равно,

– отметил он.

Глава ОВА считает, что позабирают воевать абсолютно всех. Ведь мобилизованные у них заканчиваются и отчитываться за них не следует.

Ситуация в Луганской области: что известно

На территории Луганской области, которая не оккупирована, происходит активная фаза боевых действий, продолжаются постоянные обстрелы и фиксируются попытки россиян прорвать линию обороны.

Захватчики решили добровольно принудительно отправить в оккупированный Луганск студентов – якобы "волонтеров". Это все больше похоже на практику СССР, когда целые отряды возили в поля копать картошку.

Шахты в Луганской области могут закрыть из-за принудительной мобилизации, которую враг проводит на оккупированных территориях. оккупанты делают все, чтобы лишить Вооруженные Силы Украины возможности усилить другие направления.

С 12 августа заработал новый порядок въезда на временно оккупированную Луганщину через Запорожскую область. Для этого все желающие должны зарегистрироваться в электронном виде по обновленной форме.

Достойно внимания – наши пограничники обманули по рации "вторую армию мира": смотрите видео