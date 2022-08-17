С каждым днем все жестче, – Гайдай о мобилизации на оккупированных территориях
российские захватчики продолжают проводить мобилизацию на оккупированной территории Луганской области. С каждым днем она становится все более жестокой.
Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские оккупанты берут всех, даже людей с инвалидностью.
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"С каждым днем становится все более жесто"
Гайдай рассказал, что россияне продолжают находить новые методы принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Луганской области.
Мобилизация с каждым днем становится все более жестокой. И обманами затягивают, заманивают людей и угрозами, и даже силой,
– сказал председатель ОВА.
По его словам, были даже забавные случаи, когда у военкомата забирали российских работников, отдыхавших после рабочей смены. Поднимались огромные скандалы, их потом отпускали. А уже на следующий день половина работников не приходила на работу, опасаясь, что их отправят воевать.
Гайдай рассказал о мобилизации на оккупированной территории Луганской области: смотрите видео
"Берут всех, даже с инвалидностью"
Гайдай заявил, что, чтобы пополнить ряды армии кафиров, даже отменили все медицинские осмотры. Также захватчики расширили возрастной промежуток. Теперь мобилизуют и в 65 лет.
Берут всех, даже с инвалидностью, им все равно,
– отметил он.
Глава ОВА считает, что позабирают воевать абсолютно всех. Ведь мобилизованные у них заканчиваются и отчитываться за них не следует.Важно! С 12 августа заработал новый порядок въезда на временно оккупированную Луганщину через Запорожскую область. Для этого все желающие должны зарегистрироваться в электронном виде по обновленной форме.
Ситуация в Луганской области: что известно
- На территории Луганской области, которая не оккупирована, происходит активная фаза боевых действий, продолжаются постоянные обстрелы и фиксируются попытки россиян прорвать линию обороны.
- Захватчики решили добровольно принудительно отправить в оккупированный Луганск студентов – якобы "волонтеров". Это все больше похоже на практику СССР, когда целые отряды возили в поля копать картошку.
- Шахты в Луганской области могут закрыть из-за принудительной мобилизации, которую враг проводит на оккупированных территориях. оккупанты делают все, чтобы лишить Вооруженные Силы Украины возможности усилить другие направления.
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