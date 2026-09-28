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24 Канал Главные новости Россия могла вгатить по больнице "Добробут" в Киеве
28 сентября, 16:25
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Россия влупила по больнице "Добробут" в Киеве

Татьяна Бабич

Россияне 28 сентября не прекращают терроризировать Киев. Местные периодически слышат взрывы, в разных районах фиксируют последствия обстрелов. Под ударом, в частности, оказалось здание больницы "Добробут".

Об этом свидетельствуют фотографии и видео последствий атаки, которые распространяются в сети. Впоследствии обстрел подтвердил и президент Зеленский. 

Что известно об ударе? 

На месте очередного попадания в Киеве возник пожар. Местные медиа пишут, что верхние этажи медицинского центра "Добробут" разбиты. Существенные разрушения видны и на кадрах, распространяемых в сети. 

Пожар в Киеве в результате атаки БпЛА: смотрите видео "Радіо.Свободи" 

Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Голосеевском районе Киева. 

Каждый российский теракт – это жертвы, которых можно было не допустить, если бы давление на Россию наконец-то стало тотальным, 
– высказался Зеленский. 


Атака на медучреждение "Добробут" / ГСЧС 

Всего за день из-за российских атак в Киеве пострадали уже 19 человек. В частности, известно об атаке на здание НАН Украины. Там люди пытались спасаться от огня через окна. 

Под ударом 28 сентября находился также Харьков – прилет пришелся на многоэтажку, из-за чего пострадали десятки человек, в том числе дети. 

Враг к тому же атаковал бизнес-центр в Днепре. Погибли три человека, количество пострадавших возросло до 15. Известно и об обстреле предприятия Укрзализныци в Запорожье.

Связанные темы:

Обстрел Киева
Война России с Украиной