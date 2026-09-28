Россия влупила по больнице "Добробут" в Киеве

Россияне 28 сентября не прекращают терроризировать Киев. Местные периодически слышат взрывы, в разных районах фиксируют последствия обстрелов. Под ударом, в частности, оказалось здание больницы "Добробут".

Об этом свидетельствуют фотографии и видео последствий атаки, которые распространяются в сети. Впоследствии обстрел подтвердил и президент Зеленский.

Что известно об ударе?

На месте очередного попадания в Киеве возник пожар. Местные медиа пишут, что верхние этажи медицинского центра "Добробут" разбиты. Существенные разрушения видны и на кадрах, распространяемых в сети.

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Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Голосеевском районе Киева.

Каждый российский теракт – это жертвы, которых можно было не допустить, если бы давление на Россию наконец-то стало тотальным,

– высказался Зеленский.



Атака на медучреждение "Добробут" / ГСЧС

Всего за день из-за российских атак в Киеве пострадали уже 19 человек. В частности, известно об атаке на здание НАН Украины. Там люди пытались спасаться от огня через окна.

Под ударом 28 сентября находился также Харьков – прилет пришелся на многоэтажку, из-за чего пострадали десятки человек, в том числе дети.

Враг к тому же атаковал бизнес-центр в Днепре. Погибли три человека, количество пострадавших возросло до 15. Известно и об обстреле предприятия Укрзализныци в Запорожье.