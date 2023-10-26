Россия отправила воевать против Украины до 100 000 заключенных, – Washington Post

Ни для кого не секрет, что Россия отправляет воевать на Украину еще и заключенных. Чего только стоила ЧВК "Вагнера", которая вербовала зэков, чтобы бросать их на верную смерть на фронте.

Как отмечают в издании, ссылаясь на данные государственной статистики и правозащитников, Россия освободила до 100 тысяч заключенных. После чего их отправили воевать в Украину. Обращают внимание, что эта цифра значительно больше, чем озвучивалось ранее.

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В России стало гораздо меньше зэков

То, что резко сокращается количество заключенных в России, показывает, что министерство обороны в дальнейшем агрессивно вербует осужденных преступников. И делает это после того, как запретило ЧВК "Вагнера" это делать.

Так, заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов, озвучивший соответствующую цифру во время панельной дискуссии в начале октября, отметил, что к началу полномасштабного вторжения в России насчитывалось 420 тысяч зэков. В то же время их количество сократилось до исторического минимума – около 266 тысяч.

Обратили внимание на пик вербовочной кампании Пригожина. Он в прошлом году летал от одной русской колонии в другую, вербуя зэков. Приблизительно в то же время Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) прекратила публикацию своей обычной детальной статистики. Случилось это после того, как начали появляться данные о том, что за два месяца тюрьмы обеднели на 23 тысяч мужчин.

Если 10 лет назад наш контингент в тюрьмах достигал почти 700 000 человек, то сейчас в исправительных колониях содержится около 266 000 человек,

– сказал Вуколов.

Россияне шокированы словами Вуколова

В The Washington Post отметило, что россияне ошеломлены разоблачением Вуколова. Директор правозащитной организации "Россия за решеткой" Ольга Романова заявила, что "это шокирующее число".

В начале войны было 420 000 заключенных, и мы знаем, что Пригожин забрал около 50 000. Обычно приток новых заключенных примерно одинаков, поэтому сейчас мы должны видеть цифру поближе к 400 000,

– говорит она.

Она предположила, что российское минобороны, скорее всего, набрало около 100 тысяч зэков, чтобы отправить их на фронт. Романова добавила, что с 1 февраля минобороны пришло ко всем тюрьмам. Различие в том, что Пригожин катался по колониям, а оборонное ведомство проводило вербовку сразу по всем тюрьмам.

Было ощущение, что они превышают темпы "Вагнера", но ненамного. А теперь оказывается, что намного превышают,

– добавила она.

Между тем издание "Медиазона", занимающееся освещением российской системы правосудия, назвало еще одну цифру. По его данным, в 2023 году количество зэков в России – уже осужденных и отбывающих наказание в колонии, – сократилось на 43 тысячи человек. Доподлинно неизвестно, сколько из них отправили на фронт.