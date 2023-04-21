Там могли поднять в небо МиГ-31К: показываем на карте аэродром Саваслейка в России
Источник:Мonitor
Около 18:30 21 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После этого мониторинговые группы сообщили, что страна-террорист могла поднять в небо истребитель с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Мониторинговые группы сообщают, что истребитель МиГ-31К взлетел на аэродроме "Саваслейка" в России. Более того, МиГ-31К могли сопровождать истребители Су-30СМ.
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Кинжал невозможно перехватить
Отметим, что сообщения о возможном взлете истребителей-носителей "Кинжалов" появляются нередко. В последний раз подобное сообщение от мониторинговых групп поступило во время всеукраинской воздушной тревоги ночью 21 апреля.
Кроме разрушительной силы, опасность ракет "Кинжал" заключается и в том, что украинские силы ПВО не могут их перехватить. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать оповещение сирен и подвергать смертельной опасности себя и близких.
Впоследствии около 19:00 поступили сообщения об уходе российских истребителей от пусковых рубежей. А после этого почти по всей территории государства прозвучал отбой воздушной тревоги.
Следует заметить, что, несмотря на сообщения мониторинговых групп, пока нет подтверждения взлета российских истребителей МиГ-31К от Вооруженных сил Украины.
Что известно об авиабазе "Саваслейка"
Авиабаза, откуда Россия могла запустить в Украину истребитель МиГ-31К, располагается в Нижегородской области вблизи села Саваслейка Кулебакского района. На ней дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний Минобороны России.
С 2012 года там базируется эскадрилья самолетов МиГ-31 разных модификаций.
Где находится авиабаза "Саваслейка": показываем на карте
Гиперзвуковые ракеты "Кинжал": коротко
- Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относят к новейшим. Он был принят на вооружение России в 2018 году.
- "Кинжал" развивает скорость максимум до 10 махов, то есть примерно до 12 тысяч километров в час. А в самой ракете есть ядерный или обычный боезаряд.
- По габаритам и внешнему виду ракета комплекса "Кинжал" похожа на баллистические ракеты ОТРК "Искандер". Разница между комплексами состоит только в том, что Х-47 запускается из самолета.
- МиГ-31К, поднявшийся из "Саваслейки", способен нести 1 ракету и поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Также носителями "Кинжалов" могут быть стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести 4 ракеты. Они уже могут поражать цели на расстоянии 3 тысяч километров.