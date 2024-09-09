Эти ракеты имеют улучшенные характеристики, чем северокорейские KN-23. Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко в разговоре с 24 Каналом предположил, где россияне могут использовать Fath-360.

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Как бороться с иранскими ракетами Fath-360

Генерал-лейтенант объяснил, что ракеты Fath-360 имеют дальность более 120 километров. Учитывая дальность, оккупанты могут применить их на Востоке, где они наступают, и на Курщине, где надо остановить продвижение Сил обороны Украины.

Россияне фактически завершили формирование системы обороны в Курской области. По разным оценкам, примерно 50 тысячное войско останавливает наступление украинских защитников. Поэтому опасность есть.

Надо усиливать работу с нашими союзниками относительно следующего санкционного давления на Иран. А вообще надо не просто изучать, а реализовывать пути в борьбе с этими ракетами,

– отметил Игорь Романенко.

Есть несколько вариантов, как противодействовать Fath-360. Прежде всего наносить удары непосредственно по складам, где они размещены, аэродромах и носителях, причем не только баллистики, но и управляемых авиабомб и ракет. Также уничтожать цели в воздухе, однако здесь есть определенные проблемы из-за недостаточного количества батарей Patriot и SAMP/T.

Следует заметить! Fath-360 является по сути уменьшенной копией дальнобойных ракет Fateh-110, что собственно и диктует обстоятельство, что эти две ракеты визуально между собой похожи.

Как выглядят Fath-360 и Fateh-110 / Фото Defense Express

Отметим также, что Иран отрицает поставки баллистических ракет России и заявляет о своей нейтральности в российско-украинском "конфликте".