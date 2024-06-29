В Волчанске Россия могла потерять целую бригаду: в ВСУ сказали, как это скажется на враге

Во время наступления на Харьковщину, оккупанты в Волчанске, вероятно, потеряли целое "элитное" подразделение. В частности, 83 отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Как потеря бригады может сказаться на наступательных возможностях россиян, в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Оккупанты могли потерять целую бригаду в Волчанске

"На некоторое время они не будут активно проводить боевые действия", – отметил Волошин.

В то же время добавил, что оккупанты будут выводить это подразделение или доукомплектовывать его, или перебрасывать другие подразделения с других участков фронта. Также враг может доукомплектовывать контрактниками и бывшими заключенными и тому подобное.

Кстати, спикер заметил, что на Волчанском направлении наблюдаются многочисленные случаи отказа личного состава россиян, в частности, штурмового отряда 153 танкового полка 47 танковой дивизии, от выполнения задач. Ведь у них также были потери в составе, в частности, в штурмовых группах.

Силы обороны мощно отвечают агрессору. И это видно по его потерям.

За минувшие сутки там было уничтожено около 130 российских оккупантов. Также немало техники: танк, 5 бронемашин, 3 артиллерийские системы, 9 автомобилей и 6 единиц специальной техники,

– рассказал Волошин.

Также добавил, что наши воины уничтожили 35 укрытий вместе с врагом.