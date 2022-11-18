Россия могла использовать ракету из ядерного арсенала: о чем это свидетельствует

Во время ракетной атаки россиян 17 ноября Воздушные силы ВСУ сбили над Киевщиной две крылатые ракеты. Одна из них – вероятно – крылатая ракета типа Х-55 без боевой части. Вместо нее пристроили блок, который является имитатором ядерной боевой части. Ее могли использовать в качестве ложной цели для нашей системы ПВО.

Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Россиянам в первой волне следует заблокировать нашу систему количеством целей. И чем их больше, тем лучше для них.

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Эксперт отметил, что существует определенный коэффициент по тому количеству сопровождаемых целей, которые уже блокируют саму систему ПВО.

Допустим, если наше ПВО может сопровождать 70 ракет и сбивать, то 71, 72, 73 и другие пройдут и достигнут своих целей,

– рассказал Свитан.

Ракете Х-55 – около 40 лет

По его словам, в первой волне россияне могут отправлять так называемые "пустышки" – старую, даже списанную ракету. Как, например, ракета Х-55 – ей около 40 лет.

"Она использовалась для нанесения ударов ядерным боезапасом. Туда вставляют не ядерную болванку, а обычную – без ядерного заряда с таким же весом, чтобы центровка ракеты не изменилась и она могла выполнять свою задачу. И отправляют ее качества так называемой ложной цели", - заметил собеседник.

Он рассказал, что примерно такие же ракеты использовались в качестве целей для того, чтобы делать учебные пуски – обучать летный состав или проверять какие-то противоракеты.

К ядерному оружию эта ракета никак не относится,

– подчеркнул Роман Свитан.

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Обратите внимание! Причинами использования россиянам ракет Х-55 из своего "ядерного арсенала" может служить то, что у них заканчивается запас крылатых ракет. Также они могут применять их как ложные цели.

Как известно, Россия запустила по Украине крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию пока нельзя. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал дождаться выводов специалистов.

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