Ни одна страна цивилизованного мира не может быть уверена в своей безопасности, пока существует Россия. Правительство Норвегии усилило патрульную охрану возле объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Хотя и Норвегия не имеет общей границы с Россией, однако ей приходится быть постоянно на страже. Регулярно появляются сообщения о задержании российских граждан норвежскими патрульными из-за запуска дронов вблизи нефтедобывающих предприятий. Очевидно, Москва не хочет честно конкурировать с Осло на энергетическом рынке Европы.

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Беспилотники над землями Норвегии

Американское СМИ Associated Press сообщает, что все чаще неизвестные летательные аппараты подмечают норвежские нефтегазовики над своими головами.

Поскольку Норвегия заменила Россию как главный источник природного газа в Европе, военные эксперты подозревают, что беспилотные летательные аппараты – дело рук Москвы. Среди возможных мотивов полетов дронов – шпионаж, диверсия и запугивание,

– отметили в издании.

Руководитель группы по вопросам Северного моря Амунд Ревхейм заявил, что более 70 работников замечали дроны вблизи своих предприятий. Скорее всего, ими управляют с судов или подводных лодок поблизости.

Норвежские газопроводы – цель для России

Научный сотрудник Королевской военно-морской академии Столе Ульриксен убежден , что норвежские газопроводы являются, вероятно, самой ценной целью в Европе для Путина.

Важно, что операторы нефтегазовых платформ говорили, что видели неподалеку исследовательские суда под российскими флагами. Эксперты подчеркивают, что разница между российскими гражданскими и военными кораблями минимальна. "Исследовательские" суда можно справедливо охарактеризовать как "шпионские корабли".

Усиление режима бдительности

Правительство Норвегии направило для патрулирования морских объектов:

военные корабли;

корабли береговой охраны

и истребители.

Кроме того, норвежская национальная гвардия разместила своих солдат вокруг наземных нефтеперерабатывающих предприятий.

Помочь Норвегии охранять свои заводы могут также союзники из НАТО. Премьер-министр Йонас Гар Стере пригласил военно-морские Великобритании, Франции и Германии помочь норвежским солдатам совершать патруль.

Как Норвегия ловит русских на своих территориях

Недавно средства массового информирования сообщали, что норвежские патрульные задержали мужчину , который может быть сыном одного из бизнес-партнеров Путина. Вероятно, речь идет об Андрее Якунине — сыне бывшего главы российской железной дороги. Отец Андрея – Владимир – является одним из основателей дачного кооператива "Озеро". Это предприятие в 1996 году открывал и сам Путин.

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Как сообщает Associated Press Норвегия по меньшей мере поймала семерых граждан России . Все они запускали дроны на территории государства.

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