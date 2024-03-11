Впрочем, пока для государств-членов Альянса нет непосредственной военной угрозы со стороны России. В этом заверил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Россия может атаковать Швецию

По словам генерального секретаря НАТО, союзники всегда должны пристально следить за действиями России и быть готовыми к любому виду атак. В частности, Столтенберг напомнил, что и до получения членства в НАТО Швеция была жертвой российских кибератак.

Риск кибератак на Швецию не является чем-то новым. Это был постоянный риск в течение многих лет, даже когда Швеция не была членом НАТО. В то же время мы не видим никакой непосредственной военной угрозы против любого союзника по НАТО,

– сказал Йенс Столтенберг.

Зато премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что его страна осознает риски, которые отходят от России. Он отметил, что Швеция должна быть наготове к любым действиям со стороны Кремля.

Швеция официально вступила в НАТО: основное