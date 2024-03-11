Впрочем, пока для государств-членов Альянса нет непосредственной военной угрозы со стороны России. В этом заверил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Россия может атаковать Швецию
По словам генерального секретаря НАТО, союзники всегда должны пристально следить за действиями России и быть готовыми к любому виду атак. В частности, Столтенберг напомнил, что и до получения членства в НАТО Швеция была жертвой российских кибератак.
Риск кибератак на Швецию не является чем-то новым. Это был постоянный риск в течение многих лет, даже когда Швеция не была членом НАТО. В то же время мы не видим никакой непосредственной военной угрозы против любого союзника по НАТО,
– сказал Йенс Столтенберг.
Зато премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что его страна осознает риски, которые отходят от России. Он отметил, что Швеция должна быть наготове к любым действиям со стороны Кремля.
Швеция официально вступила в НАТО: основное
- 25 января президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил протокол вступления страны в Альянс. Известно, что протокол о вступлении Швеции в НАТО, который утвердил Реджеп Тайип Эрдоган, опубликовали в "Официальном вестнике". Поэтому, осталась последняя страна, которая должна была поддержать движение Швеции в Альянс.
- 26 февраля парламент Венгрии одобрил законопроект, который позволил Швеции присоединиться к НАТО. Таким образом у страны наконец "расчищен" путь к присоединению к Альянсу. 188 венгерских депутатов проголосовали "за", а 6 – "против".
- Уже 5 марта новый президент Венгрии Томаш Шуйок в первый день пребывания на этом посту, подписал важный документ. Он принял протокол о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.
- 7 марта Швеция официально стала полноправным членом Североатлантического альянса. О пополнении НАТО говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа США. Там говорится, что членов Альянса теперь 32.
- Напомним, что после того, как началась полномасштабная война в Украине, Швеция и Финляндия подали свои заявки на вступление в Североатлантический альянс.
- И уже потом, в апреле 2023 года, министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто подписал документ о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора. Это произошло в штаб-квартире НАТО в здании Манфреда Вернера.