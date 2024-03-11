Втім, наразі для держав-членів Альянсу немає безпосередньої військової загрози з боку Росії. У цьому запевнив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Росія може атакувати Швецію
За словами генерального секретаря Альянсу, союзники завжди мають пильно стежити за діями Росії та бути готовими до будь-якого виду атак. Зокрема, Столтенберг нагадав, що й до отримання членства в НАТО Швеція була жертвою російських кібератак.
Ризик кібератак на Швецію не є чимось новим. Це був постійний ризик протягом багатьох років, навіть коли Швеція не була членом НАТО. Водночас ми не бачимо жодної безпосередньої військової загрози проти будь-якого союзника по НАТО,
– сказав Єнс Столтенберг.
Натомість прем’єр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що його країна усвідомлює ризики, які відходять від Росії. Він наголосив, що Швеція повинна бути напоготові до будь-яких дій з боку Кремля.
Швеція офіційно вступила в НАТО: основне
- 25 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив протокол вступу країни до Альянсу. Відомо, що протокол про вступ Швеції до НАТО, який затвердив Реджеп Таїп Ердоган, опублікували в "Офіційному віснику". Відтак, залишилася остання країна, яка мала підтримати рух Швеції до Альянсу.
- 26 лютого парламент Угорщини схвалив законопроєкт, який дозволив Швеції приєднатися до НАТО. Таким чином у країни нарешті "розчищений" шлях до приєднання до Альянсу. 188 угорських депутатів проголосували "за", а 6 – "проти".
- Вже 5 березня новий президент Угорщини Томаш Шуйок в перший день перебування на цій посаді, підписав важливий документ. Він ухвалив протокол про ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.
- 7 березня Швеція офіційно стала повноправним членом Північноатлантичного альянсу. Про поповнення НАТО йдеться у документі, опублікованому на сайті Держдепу США. Там мовиться, що членів Альянсу тепер 32.
- Нагадаємо, що після того, як розпочалася повномасштабна війна в Україні, Швеція та Фінляндія подали свої заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.
- І вже згодом, у квітні 2023 року, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав документ про вступ країни до Організації Північноатлантичного договору. Це трапилось у штаб-квартирі НАТО у будівлі Манфреда Вернера.