Швеція поки не планує розміщувати постійні бази НАТО або ядерну зброю на своїй території. Про це прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив під час пресбрифінгу, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Наразі немає потреби
Швеція приєдналась до оборонного союзу лише минулого тижня. За словами прем’єра, Швеція повністю розуміє потребу в усіх стратегіях НАТО.
З іншого боку, ми чітко заявляємо, що не бачимо необхідності в тому, щоб Швеція розташовувала постійну базу (НАТО – 24 канал) або ядерну зброю на шведській землі в мирний час,
– сказав Крістерссон.
Єнс Столтенберг зазначив, що членство Швеції посилить безпеку Північного та Балтійського регіонів. Шведські військові вже беруть участь у спільних навчаннях з НАТО.
Крім того, Альянс планує підготувати плани для захисту Фінляндії та Швеції у разі небезпеки та загрози.
Зазначимо, що сьогодні, 11 березня, у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції, яка до цих пір 200 років зберігала нейтралітет.
Крістерссон підкреслив, що безпекова ситуація у регіоні серйозна. Він наголосив, що Росія залишатиметься загрозою в осяжному майбутньому. Підтримку України прем'єр новоспеченого члена Альянсу назвав фундаментальним внеском у безпеку НАТО.
Коментуючи вступ Швеції, генсек Столтенберг зауважив, що Путін своїм вторгненням в Україну припустився стратегічної помилки. Російський диктатор хотів завадити розширенню Альянсу, однак все сталося навпаки. Тепер Путін "отримав" військову присутність НАТО у східній частині.
Вступ Швеції: що відомо
- Після того, як розпочалася повномасштабна війна в Україні, Швеція та Фінляндія подали свої заявки на вступ до НАТО.
- Фінляндія змогла стати повноправним членом Альянсу у квітні 2023 року, а ось вступ Швеції затягувався, зокрема через конфлікт із Туреччиною.
- Справа в тому, що Анкарі не подобалося те, що Стокгольм дозволяє акції, на яких відбувається публічне спалення Корану. До того, ж країна тривалий час залишалася прихистком для представників Робітничої партії Курдистану, яка визнана у Туреччині терористичною.
- Врешті, країнам вдалося дійти консенсусу. І наприкінці лютого 2024 року Ердоган таки ратифікував вступ Швеції у НАТО. Останньою, до речі, це зробила Угорщина.
- Офіційний вступ країни до Альянсу відбувся 7 березня.