Есть угрозы, что враг сегодня готовит "сюрпризы", – в Воздушных силах просят быть осторожными

Ровно год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому сегодня, 24 февраля, оккупанты могут готовить ракетные удары по нашему государству.

В этот день нужно внимательно прислушиваться к воздушным тревогам и находиться в безопасности. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Враг может готовить "сюрпризы"

По словам Игната, угроза ударов сохраняется.

Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день – есть такая угроза,

– сказал он.

Однако Игнат отметил, что не нужно сидеть в панике и ждать ударов. Оккупанты тоже видят, что Украина ждала и готовилась. Поэтому враг может устроить атаку в другой день.

"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отбитии атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", – добавил Игнат.

Буданов анонсировал ракетную атаку России 23 – 24 февраля

Накануне глава украинской разведки рассказал о планах России на 23 – 24 февраля. В частности, Кремль снова может прибегнуть к ракетной атаке. По данным генерала, "ничего необычного не будет". Также Буданов объяснил, о каких масштабах атаки говорится.

"Давайте так: ничего необычного (до 24 февраля – 24 Канал) не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар", – сказал Буданов.

Он отметил, что подобные атаки Украина пережила уже 20 раз.

Возможны удары по гражданской инфраструктуре 24 февраля

Ранее Юрий Игнат отметил, что сейчас идет нагнетание ситуации из-за годовщины полномасштабного российского вторжения. По его словам, оккупанты любят сакральные даты, поэтому все ожидают массированных ракетных атак.

Однако представитель командования Воздушных сил ВСУ убежден, что не стоит ждать очень драматических событий, ведь россияне ежедневно наносят ракетные удары и атакуют позиции украинских военных на линии фронта.

"Это, к сожалению, есть ежедневно, поэтому день ото дня фактически ничем не отличается. Идут постоянные обстрелы, атаки от "вагнеровцев" и всех других, которые туда лезут. Поэтому особенно говорить о какой-то драматической ситуации вряд ли приходится", – отметил Игнат.