Россия может бить по инфраструктуре Черниговской и Сумской областей

17 апреля 2022 , 07:14
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Источник:

Генштаб ВСУ

Угроза ракетных ударов по Черниговской и Сумской областям по состоянию на 17 апреля сохраняется. Также оккупанты могут нанести артиллерийские обстрелы.

В частности, враг планирует поразить военные объекты. Также под угрозой инфраструктура.

Важно Россияне, вероятно, готовят высадку десанта с моря, – Генштаб

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и осуществления артиллерийских обстрелов с территории России по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях,
– говорится в сообщении.

Также российские войска обстреливают жилые районы Харькова.

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Автор: Софія Мінджоса