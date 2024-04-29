Отход ВСУ с позиций возле Авдеевки не будет способствовать успехам России: в ISW объяснили почему

Россия активизировала свои усилия по захвату территории. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как повлияет вытеснение ВСУ с позиций на Востоке на общую ситуацию на фронте.

Недавние успехи России вблизи Авдеевки побудили украинские силы отойти с других тактических позиций вдоль линии фронта к западу от города, хотя эти отступления еще не способствовали быстрым тактическим достижениям России. Российские силы не достигнут оперативного проникновения в этот район в ближайшее время.

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Россия не смогла достичь быстрых успехов

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска отошли из Бердичева и Семеновки на позиции западнее, чтобы сохранить личный состав. Сырский признал, что российские войска тактически продвигаются на северо-запад от Авдеевки.

Российские войска направили усиленную боевую силу дивизии на линию фронта к северо-западу от Авдеевки для стабилизации небольшого выступления в этом районе и продолжения более широкого прорыва украинской обороны вдоль линии фронта к западу от Авдеевки.

В то же время российские войска не осуществили относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердича и Семеновки после того, как украинцы отступили с ограниченных тактических позиций в этом районе, однако это свидетельствует, что украинские силы сохраняют позиции в этом районе.

Российские силы, вероятно, смогут достичь тактических успехов в направлении Авдеевки в ближайшие недели. Украинские командиры могут решить провести дополнительный отход, если российские войска будут угрожать другим украинским позициям в этом районе. Следующая линия обороноспособных населенных пунктов в этом районе расположена на расстоянии от украинской оборонительной линии, которую российские войска атаковали после захвата Авдеевки.

Полный отход украинцев к укрепленным позициям к западу от Авдеевки, вероятно, даст российским силам возможность относительно быстро продвигаться через эти поля, хотя продвижение, вероятно, будет быстрым, только если украинские силы не будут пытаться удержаться на позициях.

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