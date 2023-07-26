"Ответ будет": страны предостерегли Россию не атаковать их корабли в Черном море

В настоящее время в Черном море находится много иностранных судов. Страны обещают "серьезно отреагировать" в случае атаки на корабли.

Заместитель председателя Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга заявил, что государства, чьи суда сейчас находятся в Черном море, с трудом отреагируют на возможную атаку атаки России по их кораблям. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Дроны или ракеты: Гуменюк рассказала, как Россия может действовать под чужим флагом в Черном море

В Черном море суда из каждого уголка мира

По словам Веданта Пателя, в акватории Черного моря находятся корабли из каждого уголка мира. И государства, привлеченные к зерновому коридору и чьи суда сейчас находятся в акватории, обещают "серьезно отреагировать" в случае российской атаки по их кораблям.

Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли,

– сказал чиновник.

По его мнению, особенно тревожен факт, что эти суда принимали участие в Черноморской зерновой инициативе, доставляя зерно и продукты из Украины в государства, которые очень нуждаются в этой продукции. Такая ситуация может сделать эти корабли особенно уязвимыми и подверженными риску в случае возможной атаки со стороны России.

Оккупанты готовят провокацию в Черном море