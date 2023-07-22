Россия может готовить атаку в Черном море, чтобы обвинить Украину, – ЦРУ

Россия рассматривает возможность проведения провокации в Черном море под "ложным флагом". Страна-агрессор может провести атаку, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом на Форуме по безопасности в Аспене заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Он подчеркнул, что подобные провокации Россия устраивала в преддверии полномасштабного вторжения, передает 24 Канал.

Важно Похитили и затопили: россияне расстреляли украинский корвет "Тернополь"

Россия рассматривает возможность проведения атаки

В ЦРУ сообщили, что Россия рассматривает разные планы провокаций в акватории Черного моря. Оккупанты могут атаковать судоходство для того, чтобы обвинить Украину.

Мы видим некоторые очень тревожные признаки того, что россияне рассматривают виды операций под фальшивым флагом... Рассматривают способы, которыми они могут атаковать судоходство в Черном море, а затем пытаться обвинить в этом украинцев

– заявили в ЦРУ.

Кроме того, в Совете нацбезопасности США, ссылаясь на данные разведки, заявили, что Россия установила дополнительные морские мины вблизи украинских портов. В Белом доме считают, что это часть усилий оккупантов по оправданию возможных атак гражданских судов в акватории Черного моря.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что подобные действия страны-агрессора вызывают беспокойство, ведь это может быть частью провокаций России.

"Мы выразили настоящую обеспокоенность по этому поводу. Мне кажется, вы слышали, как Билл Бернс об этом говорил, также Джон Кирби сказал с трибуны Белого дома. Опять же это то, что является неотъемлемой частью российского сценария", - прокомментировал Блинкен.

Кремль цинично угрожает судам в Черном море