Разведка Нидерландов предупредила о возможных диверсиях России в Северном море

В Нидерландах заявили, что Россия может готовить диверсии в Северном море, чтобы вывести из строя объекты критической инфраструктуры. В разведке Нидерландов утверждают, что угроза выше, чем кажется на первый взгляд.

Об этом заявил директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс. Сообщается, что Россия пытается составить карту энергоснабжения Нидерландов, чтобы знать, где она может устроить диверсию.

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Российский корабль пытался собрать данные в Северном море

Ян Свилленс рассказал, что несколько месяцев назад русский корабль в Северном море пытался собрать данные о ветровых электростанциях. По его словам, это было своевременно обнаружено и с этим справились – корабль был перенаправлен.

Это дает понять, что угроза для Нидерландов выше, чем кажется на первый взгляд,

– сказал директор военной разведки.

Кроме ветровых электростанций, Россия также заинтересована в картографировании интернет-кабелей и газопроводов. По данным спецслужб Нидерландов, происходят "подготовительные действия к беспорядкам и саботажу".

Службы уже некоторое время предупреждают, что возможно тайное нападение на другие объекты жизнеобеспечения. К примеру, на объекты поставки питьевой воды.

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