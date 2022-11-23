Россия может испытывать проблемы с пополнением арсенала высокоточными ракетами, – ISW

У захватчиков, вероятно, проблемы с пополнением арсенала высокоточными ракетами. Россия пытается получить новое оружие из Ирана.

Вероятно, военные государства-агрессора испытывают проблемы с пополнением арсенала высокоточного оружия. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

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У России, вероятно, проблемы с пополнением ракетами

Заметим, что по мнению спикера командования Воздушных сил ВСУ, Россия не получила ракет. Юрий Игнат отметил, что "не все так просто" в Иране и вообще на Ближнем Востоке.

В ISW также отметили, что Игнат предположил, что дипломатические ресурсы, переговоры или влияние других стран могли повлиять на способность или желание Ирана поставлять России баллистические ракеты.

Ранее американские аналитики оценивали, что Россия все больше зависит от Ирана по поводу поставок систем высокоточного оружия. Игнат также сообщил, что оккупантам не хватает необходимых компонентов, производимых за рубежом, для обеспечения производства необходимого количества ракет для кампании против украинской инфраструктуры.

Между тем, министр обороны Алексей Резников отметил, что с февраля 2022 года Россия изготовила 120 ракет "Калибр" и Х-101 и 360 ракет Х-35. Это позволило военным отчасти компенсировать интенсивное использование оружия во время массированных ударов по украинской инфраструктуре.

Россия, вероятно, существенно нагрузила имеющиеся возможности своей военной промышленности в производстве этих ракет,

– подытожили в ISW.

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Сколько ракет осталось в оккупантов: данные от Минобороны Украины

Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. Кроме того, министр обороны назвал четырех врагов российского ракетного арсенала. В частности:

блестящие украинские войска ПВО;

бездарные российские ракетные войска;

санкции;

время.



Остатки ракетного арсенала России / Инфографика 24 канала

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