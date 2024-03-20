Российские пропагандисты делают Лукашенко недвусмысленные намеки

Российские СМИ как бы неохотно заигрывают с интересной темой. По разным оценкам, удары по НПЗ затронули примерно 10% российской нефтепереработки. Вроде бы не критично, но есть нюанс.

Россия собралась атаковать Беларусь?

Как пишут отраслевые и деловые издания, уязвимостью топливного рынка России является недостаточный объем внутреннего производства бензинов с октановым числом 95+. Например, с А-95 могут начаться проблемы, возникнет дефицит в случае высокого спроса или продолжения ударов.

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Чтобы решить проблему, можно импортировать А-95. Самый очевидный источник – НПЗ Беларуси. В частности, Мозырский НПЗ – современное предприятие, расположено в 28 километрах от границы с Украиной.

Российские пропагандистские медиа невольно намекают, что в случае поставки белорусского бензина на российский рынок, этот НПЗ может стать законной целью и лакомой добычей. Все, что летит на 50+ километров, является для него угрозой. Все в конце концов превратится в руины.

Беларусь экспортирует бензин в третьи страны. В Россию поставлять было невыгодно из-за более низких цен. Но в случае дефицита цены поднимутся, поэтому возникнет соблазн. Да и старшие товарищи из Кремля могут попросить.

Сейчас самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко балансирует на тонкой грани: послать войска в Украину он отказывается, хотя передал российской армии снаряды, часть бронетехники и артиллерии. Белорусская швейка и другие предприятия обслуживают российскую армию. В общем, Лукашенко тихонечко зарабатывает и петляет.

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Украина всегда проявляла сдержанность в отношениях с Беларусью. Поэтому удавалось избегать непосредственной битвы. Атаковать Беларусь особых резонов нет.

А вот в России могут найтись группы, которые из своих шкурных соображений были бы рады уничтожить Мозырский НПЗ и столкнуть Киев с Минском. Дроны меняют траекторию. Прилететь может с любой стороны.

Итак, попытка российских пропагандистов указать пальчиком в сторону Украины – это заблаговременная явка с повинной. Лукашенко должен задуматься, потому что может пострадать жемчужина его активов.