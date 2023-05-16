Россия может применить химическое: Уоллес назвал условие, при котором Путин пойдет на этот шаг

Украина готовится к проведению контрнаступления. Эксперты прогнозируют, что во время него враг может предаться коварным маневрам. В частности, использованию химического оружия.

Соответствующее мнение озвучил глава британского Министерства обороны Бен Уоллес. Он выразил опасение, что Россия во время контрнаступления может прибегнуть к применению химического оружия.

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Россия уже так поступала в Сирии

Бен Уоллес во время своего выступления в парламенте назвал условие, при котором Путин может использовать химическое оружие. По его мнению, не такой шаг бункерный дед способен пойти, если контрнаступление ВСУ будет успешным.

Если контрнаступление будет успешным, президент России Владимир Путин может прибегнуть к системам нетрадиционного оружия, таким как химическое и биологическое оружие, как он сделал в Сирии.

– подчеркнул Воллес.

Он отметил, что мир должен быть готов к любым действиям со стороны Путина. По его словам, использование химического оружия в Сирии было тем же поворотным моментом. Собственно ее применяли, чтобы помочь режиму Асада.

Министр обороны также напомнил другой кейс использования Россией химического оружия. Кремль применял его не только в Сирии, но и в марте 2018 года в Солсбери. Тогда пытались убрать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрыпаля, а также его дочь Юлию.

Россия рассыпается обвинениями

Следует заметить, что Россия часто перед тем, как что-то делать, обвиняет в этом других. Так, 5 мая министерство обороны выбросило очередное заявление в сторону США. Якобы Вашингтон занимается "вербовкой" украинских специалистов, чтобы создать так называемое оружие массового поражения. Мол, проектами по изучению ряда заболеваний занималась северо-западная лаборатория Минэнерго США.

Тем временем украинские хакеры из "Киберсопротивления" еще в марте доказали использование Россией химического оружия. Они продемонстрировали, как один из военных страны-агрессора "засветил", как с дрона сбрасывают газовую гранату К-51. Заметим, что это запрещенная хлорпикриновая граната, разработанная в 70-х годах прошлого века.