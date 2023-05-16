Відповідну думку озвучив глава британського Міністерства оборони Бен Воллес. Він висловив побоювання, що Росія під час контрнаступу може вдатися до застосування хімічної зброї.

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Росія вже так робила у Сирії

Бен Воллес під час свого виступу у парламенті назвав умову, за якої Путін може використати хімічну зброю. На його думку, не такий крок бункерний дід здатний піти, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним.

Якщо контрнаступ буде успішним, президент Росії Володимир Путін може вдатися до систем нетрадиційної зброї, таких як хімічна та біологічна зброя, як він зробив у Сирії,

– наголосив Воллес.

Він зазначив, що світ має бути готовим до будь-яких дій з боку війська Путіна. За його словами, використання хімічної зброї у Сирії було тим самим поворотним моментом. Власне, її застосовували, щоб допомогти режиму Асада.

Міністр оборони також пригадав інший кейс використання Росією хімічної зброї. Кремль застосовував її не лише у Сирії, а у березні 2018 року у Солсбері. Тоді намагалися прибрати колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, а також його доньку Юлію.

Росія розсипається звинуваченнями

Слід зауважити, що Росія часто перед тим як щось робити, звинувачує у цьому інших. Так, 5 травня міністерство оборони викинуло чергову заяву в бік США. Буцімто Вашингтон займається "вербуванням" українських фахівців, щоб створити так звану зброю масової поразки. Мовляв, проєктами з вивчення низки захворювань займалася північно-західна лабораторія Міненерго США.

Тим часом українські хакери з "Кіберопору" ще в березні довели використання Росією хімічної зброї. Вони продемонстрували, як один з військових країни-агресорки "засвітив", як з дрона скидають газову гранату К-51. Зауважимо, що це заборонена хлорпікрінова граната, розроблена в 70-х роках минулого століття.