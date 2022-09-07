Россия может купить у КНДР "миллионы" снарядов, но подтверждений поставок нет, – Белый дом

В Белом доме предположили, что россия могла закупить миллионы единиц боеприпасов у Северной Кореи. Однако пока нет никаких признаков того, что сделка была заключена.

Такое мнение озвучил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Он заявил, что пока нет "свидетельств того, что покупка действительно состоялась", и нет никаких признаков того, что оружие достигло поля боя.

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Кирби констатировал, что президент россии владимир путин покупал дроны в Иране. Теперь он собирается покупать артиллерийские снаряды в Северной Корее.

Это показатель того, как сильно его оборонно-промышленный комплекс страдает из-за войны, и степень отчаяния, с которым он обращается за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея.

– констатировал Кирби.

В свою очередь заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что решение купить боеприпасы указывает на то, что россия "продолжает страдать острой нехваткой поставок в Украину, частично из-за экспортного контроля и санкций".

Предоставит ли КНДР оружие россии

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подтвердил, что у россии есть проблемы с боеприпасами. Однако он сомневается, что агрессор закупает их у КНДР. Он пояснил, что сегодня есть только одна логистическая возможность поставки – это железнодорожный мост Дружбы, объединяющий Северную Корею и территорию россии. Если бы происходили такие поставки, это большое количество эшелонов из КНДР невозможно было бы не заметить.

Коваленко отметил, что россия компенсирует недостаток боеприпасов со складов и центров хранения, которые есть на территории Беларуси.

"Российское командование имеет доступ к этим объектам. Только за август было вывезено с территории Беларуси более 12 тысяч тонн боеприпасов. Это подтверждено, это фактическая информация, а не какая-либо конспирология", – сообщил Александр Коваленко.

Он добавил, что в последнее время мы много слышим информации о том, что россия пытается обратиться за помощью. Например, из БПЛА в Иран или за бойцами в КНДР. Однако это все конспирология и никакого факта подтверждения того, что россияне используют иранские БПЛА – нет.

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