Похоже, минобороны России сейчас разрабатывает план ликвидации ЧВК "Вагнера", – Жданов

Конфликт владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и минобороны России продолжается. Пригожин сделал столько заявлений, что российская миноборона уже разрабатывает план уничтожения вагнеровцев.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, минобороны России уже готовит новые частные военные компании.

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В России хотят, чтобы ВСУ уничтожили ЧВК "Вагнера"

Жданов подчеркнул, что наемники ЧВК "Вагнера" были очень важны для российского минобороны. Регулярные русские войска не смогли бы самостоятельно воевать. Вагнеровцы имели хотя бы частичный успех в Донецкой области.

Наемники ЧВК "Вагнера" выполнили важную задачу – сдвинули фронт, добились хоть какого-то успеха для российских оккупантов. Пригожин просто воспользовался случаем и теперь они не знают, как закрыть ему рот и сложить крылья за спиной,

– заметил он.

Военный эксперт уверен, что минобороны России уже разрабатывает план ликвидации наемников Пригожина на поле боя. Они хотят, чтобы вагнеровцев уничтожили ВСУ.

"Думаю, что минобороны России уже работает над этой спецоперацией. Я уверен, что это сделают таким образом, чтобы вагнеровцы оказались на самом тяжелом участке фронта, а ВСУ их уничтожили", – сказал Жданов.

Жданов о будущем ЧВК "Вагнера": смотрите видео

Минобороны готовит замену вагнеровцам

Олег Жданов отметил, что у российского минобороны уже есть, кем заменить наемников ЧВК "Вагнера". Речь идет о двух частных военных компаниях.

Там подрастает новое поколение. Есть частная компания "Патриот", которую уже нанимает минобороны России. Также есть еще одна компания. Уже по крайней мере две частные компании наемников из тех же зеков,

– рассказал он.

Военный эксперт добавил, что также под Ростовом на полигоне готовят женское спецподразделение из заключенных женщин, подписавших контракт.

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