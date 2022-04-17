Россия может начать новое наступление в Украине уже в ближайшие дни, – СМИ
Источник:NBC News
В Пентагоне предупредили, что уже в ближайшее время Россия может начать новую фазу войны против Украины. Вероятно, это произойдет уже 17 апреля или в начале недели.
Об этом журналистам рассказали источники в оборонном ведомстве США. Оба высокопоставленных чиновника пожелали остаться анонимными.
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Что говорят в Вашингтоне
В Пентагоне обратили внимание на то, что Украина подвергается интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны россиян. Поэтому Вашингтон продолжает вести переговоры с союзниками, чтобы те передали нашему государству дополнительную военную помощь еще до того, как агрессор начнет наступление с новой силой.Обратите внимание! Накануне представители Пентагона встретились с руководителями 8 крупнейших генеральных подрядчиков армии США. Говорили о том, как быстрее вооружить Украину.
Скоро может начаться новое наступление
Как прогнозируют в Минобороны США, эскалация может произойти уже в ближайшие дни, то есть уже 17 апреля или в начале следующей недели. Такие мнения в ведомстве озвучили после новых атак российских оккупантов по Киеву, Харькову и Львову.
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