Россия ищет слабое место НАТО, а Трамп готовит большую сделку: почему это грозит Украине

Россия может готовить для стран НАТО удар, не требующий пересечения границ армией: достаточно вывести из строя критически важные подводные кабели, чтобы нарушить финансовые операции и обмен разведданными. В то же время Кремль спешит с переговорами, а Украина рискует оказаться в центре большой геополитической игры, где ее будущее могут попытаться обсуждать без Киева.

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Журналист Алексей Душка для 24 Канала объяснил , почему российские суда могут вести разведку подводной инфраструктуры Великобритании, чего боится Путин и как Москва использует исторические манипуляции для оправдания агрессии. Также он оценил риски договоренностей Трампа с Россией и Китаем, возможные последствия для Украины и то, почему главной гарантией безопасности должна оставаться сильная украинская армия.

Шпионаж под прикрытием рыбалки

Российский диктатор Владимир Путин осознает невозможность победить Украину на поле боя, поэтому, возможно, меняет тактику, готовя масштабные гибридные операции против стран НАТО. Главной целью для потенциального удара становится не Балтия, как считалось ранее, а Великобритания.

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Россия развернула "масштабную разведывательную кампанию " у берегов Великобритании. Для этого используются гражданские рыболовецкие суда, на борт которых по специальному распоряжению поднимаются специалисты по картографии, а также, вероятно, сотрудники ФСБ или контрразведки. Их главная задача – тщательное изучение морского дна.

Российские суда были замечены вблизи стратегических объектов НАТО / фото из открытых источников

Сам факт наличия подводных кабелей между Великобританией, Европой и США не является тайной. Однако россияне ищут точные координаты их расположения, создавая подробные карты для возможных целенаправленных диверсий.

Вероятная цель Кремля – иметь возможность в один момент якобы "случайно" зацепить якорем критически важный кабель, физически отрезав Великобританию от ее ключевых союзников.

Катастрофические последствия для финансовой системы и разведки НАТО

Повреждение этих коммуникаций будет иметь эффект разорвавшейся бомбы для цифрового мира.

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Во-первых, это мгновенно парализует работу банков и международных финансовых систем. В современном мире, который полностью зависит от цифрового обмена данными, такой шаг способен отбросить Великобританию в технологическом плане к началу ХХ века.

Во-вторых, и это самое главное для военной стратегии России, диверсия критически затруднит обмен информацией между странами НАТО. Великобритания является ключевым партнером США в получении разведывательных данных со спутников.

Журналист Алексей Душка о планах России: видео

Американские космические аппараты способны 24 часа в сутки в режиме реального времени следить за конкретными объектами на земле – ни одна другая система в мире, кроме, возможно, китайской, на такое не способна.

Если подводная связь прервется, передача этих чрезвычайно важных данных превратится в "голубиную почту", что сделает Альянс фактически слепым. Именно после такого информационного ослепления кинетический удар по странам Балтии станет гораздо более реалистичным сценарием.

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Страх перед украинской армией и ожидания элит

Угрозы в адрес Европы звучат на фоне очевидного страха Путина перед усилением Вооруженных Сил Украины. Диктатор понимает, что его время ограничено: возраст берет свое, а первоначальный план по захвату Украины и выходу к границам Молдовы потерпел сокрушительный крах. Российская армия "сломала зубы", и это прекрасно осознают все представители российской номенклатуры.

Российские элиты ждут момента, когда Путин окончательно ослабнет физически или политически. Диктатор боится, что именно в этот момент Украина, имея сильную, хорошо оснащенную и обученную армию, сможет военным путем вернуть оккупированные территории – Донбасс, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Какова сейчас ситуация на фронте: смотрите на карте

Удержание этих территорий требует колоссальных ресурсов, и в случае внутреннего кризиса в РФ российские войска просто не смогут удерживать оборону. На воспитание нового поколения россиян, слепо преданных идеям "русского мира", Путину потребуется не менее 20 лет (как это было с денацификацией Германии, занявшей три поколения), которых у него физически нет.

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Исторические манипуляции как оправдание агрессии

Чтобы хоть как-то "продать" "победу" внутри страны и удержать власть, Путин продолжает требовать признания оккупации Донбасса и других регионов, называя их "исторической Россией". При этом кремлевская пропаганда регулярно попадает в абсурдные ситуации.

Показателен случай, когда российские псевдоисторики принесли Путину старинную карту, чтобы доказать, будто бы "Украины никогда не существовало", но на ней большими буквами на французском языке было написано "Украина".

Риторика о "исконно русских" земляхне выдерживает никакой критики, ведь если углубиться в историю, то Новгородская, Брянская или Ростовская области имеют не меньше оснований считаться исторически связанными с Украиной.

Переговоры и ловушка для Трампа

Осознавая собственную уязвимость, Москва пытается форсировать переговоры. Путин заявляет о готовности возобновить диалогпри посредничестве США уже в начале ноября, требуя "гарантий безопасности" для обеих сторон.

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Это прямая реакция на расширение НАТО: американские ракеты теперь могут появиться в Финляндии, странах Балтии и Польше, что создает для Кремля ощущение полного окружения.

В то же время эти переговоры имеют решающее значение для Дональда Трампа, чьи рейтинги накануне выборов стремительно падают. От него отворачиваются даже влиятельные республиканцы, такие как семья Бушей. Трампу нужно быстрое внешнеполитическое решение, иначе его кампания потерпит крах.

Существует серьезный риск, что во время саммита в ноябре Трамп попытается заключить глобальное соглашение с лидером Китая Си Цзиньпином о разделе сфер влияния, использовав украинский вопрос в качестве предмета торга с Россией за спиной Киева.

Позиция Украины: оружие вместо меморандумов

Киев четко формулирует свои "красные линии". Украина не согласится на признание оккупации своих территорий и не примет очередной документ вроде " Будапештского меморандума ", гаранты которого оказались неспособными обеспечить реальную защиту.

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Президент Владимир Зеленский настаивает: любое соглашение должно быть одобрено Конгрессом США, чтобы иметь железобетонную юридическую силу.

Главной гарантией безопасности должна стать мощная украинская армия. Европа и США обязаны обеспечить ее количественное и качественное укрепление с четким финансированием. Более того, вступление Украины в НАТО выгодно даже для самой России, ведь Альянс действует по строгим правилам.

В случае их нарушения страна-член просто лишается финансирования и поставок оружия, что является гораздо более надежным сдерживающим фактором, чем любые обещания вне блока. В контексте соблюдения международных правил показателен контраст с самой Россией, которая использует циничные схемы.

Например, Москва организовывала так называемые "гуманитарные поезда" из Ирана, которыми на самом деле поставлялись ударные дроны "Шахед", а в обратном направлении шли комплектующие к ним.

Журналист Алексей Душка считает, что следующий месяц обещает быть чрезвычайно сложным для всего мира. Ожидается рост цен на топливо и основные продукты.

Для Украины ноябрь, вероятно, принесет усиление российского террора: новые атаки баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам (например, строительным гипермаркетам), которые российская пропаганда будет цинично продолжать называть "базами НАТО".