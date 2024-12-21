Писториус предполагает вероятность нападения Путина на Германию и говорит о необходимости готовиться

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая армия должна быть пригодной к войне в случае нападения российского диктатора Владимира Путина.

Свою позицию глава немецкого оборонного ведомства высказал в интервью газетам медиагруппы Funke Media Group, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что сказал Писториус об усилении армии

По мнению немецкого министра, Берлин должен увеличить оборонный бюджет, поскольку "если Путин нападет, то Германия должна быть способна вести войну".

С 2028 года нам нужен оборонный бюджет не менее 80 миллиардов, скорее всего, 90 миллиардов евро ежегодно, чтобы соответствовать требованиям, которые мы имеем в связи с ухудшением ситуации с безопасностью,

– заявил он.

По его словам, расходы на оборону не стоит финансировать из обычного бюджета. Как замечает Писториус, это задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальное обеспечение и, таким образом, усилит экстремистские партии

Также, как считает он, не следует держаться за долговой тормоз и отверг предложение о специальном фонде для Бундесвера. По его словам, определенная сумма могла бы быть использована для закупки новых материалов.

"Но мы не принимали бы во внимание долгосрочную эксплуатацию, ремонт или дополнительный персонал, потому что это не оплачивается из специального фонда", – объяснил он.