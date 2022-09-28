Россия может напасть на командиров обороны Мариуполя, но Турция это понимает, – Жорин

Командиры обороны Мариуполя, которые вернулись из российского плена, находятся на территории Турции. Там для них созданы достойные условия и предоставлено полное обеспечение.

Однако не менее важный аспект – их безопасность, ведь все понимают: россия может сделать что угодно. Об этом 24 каналу сказал бывший командир защитников "Азовстали" Максим Жорин.

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За безопасность отвечает Турция

Жорин подчеркнул, что вопросы безопасности, как и вопросы обеспечения, являются ответственностью третьей страны, а именно – Турции.

Сейчас и Украина, и Турция четко понимают, что россия действительно способна на какие-то безумные поступки, в том числе попытки нападения или что-то подобное,

– отмечает экс-командир полка защитников Мариуполя.

По его словам, все меры по усилению безопасности командиров принимаются. В частности, их надежно охраняют.

"Даже в таком статусе они имеют чрезвычайно большую ценность для россии", – подчеркнул Жорин.

Именно поэтому турецкая сторона принимает все необходимые меры, а украинская сторона контролирует этот процесс.

Реабилитация и проживание защитников из "Азовстали": что известно

21 сентября из российского плена удалось освободить 5 боевых командиров: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, а также Дениса Шлегу и Олега Хоменко. До конца боевых действий они останутся в Турции под защитой и опекой турецкого государства, а также – под личным патронатом президента Реджепа Эрдогана.

Турецкий лидер назвал освобожденных военнопленных "гостями Турции". Они будут под жесткой охраной и должны пройти реабилитацию. По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, командиры истожены пытками и бесчеловечным отношением со стороны страны-агрессора.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что освобожденные командиры гарнизона защитников Мариуполя будут проживать в частном доме. Он заверил, что это достаточно комфортное место для проживания.

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