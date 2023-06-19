В Швеции предполагают военное нападение России на их страну

В Швеции допустили, что на них может напасть Россия. Поэтому страна хочет стать членом НАТО, чтобы защитить себя.

Комитет по обороне парламента Швеции не исключает, что Россия может совершить военное нападение на их страну. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники.

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Швеция считает Россию угрозой

Журналисты сообщают, что в парламентском докладе Швеции, который должен быть опубликован 19 июня, говорится, что, хотя российские сухопутные войска сейчас воюют против Украины, нападения на Швецию исключать нельзя.

Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной,

– говорится в сообщении.

Анализ политики безопасности базируется на том же письме, что и анализ, опубликованный 5 лет назад. Тогда Комитет по обороне парламента страны говорил, что "вооруженное нападение на Швецию нельзя исключить. Также нельзя исключать, что против Швеции могут быть использованы военные средства или дальнейшие угрозы применения такой силы".

Швеция установила новую оборонную доктрину

Сообщается, что Швеция установила не только свою угрозу, но и новую доктрину обороны для страны – теперь она прямо основана на членстве в НАТО. В то время как предыдущая доктрина опиралась на сотрудничество с соседними странами и ЕС.

Декларация солидарности теперь заменена заявлением о том, что "жизненно важным интересом национальной безопасности Швеции является отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Мы готовы защищать нашу страну, наше население, нашу демократию, нашу свободу и наш образ жизни со всем оружием". Это новая доктрина политики безопасности, и она проходит в рамках членства в НАТО.

– сообщил изданию источник.

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