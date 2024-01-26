Времени почти не осталось․ Готова ли Европа отбить атаку РФ без поддержки США – анализ Politico

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После вторжения России в Украину, после того как Дональд Трамп стремительно лидирует в опросах в США, европейские политики, аналитики и стратеги неожиданно задумались над всеми возможными будущими сценариями, которые могут ожидать Европу. Что мы имеем по состоянию на сейчас и почему в публичном пространстве назревают такие вопросы, которые до этого момента выглядели фантастическими и нереалистичными?

Что будет, если Трамп действительно не придет на помощь Европе, если та подвергнется нападению со стороны России? Ведь для того, чтобы вернуть десятилетия недоинвестирования в военную сферу и восстановить промышленную базу, понадобятся огромные суммы денег и от 5 до 10 лет. Это время, которого у Европы может не быть.

Большой материал POLITICO стал холодным душем для Европы в частности, а для Запада в целом. Исследователи проанализировали, какими силами и средствами обладает Европа сейчас, как она планирует их наращивать и какие последствия может иметь потенциальный конец европейского Pax Americana. 24 Канал рассказывает ключевые моменты из материала, которые будут ценными и для украинцев.

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Россия наносит удар. Сценарий, который не дает заснуть Европе

, что Politico только предполагает возможный вариант и сценарий, но не обязательно именно так он и будет выглядеть!

Идет 2027 год. Трамп находится на третьем году своего второго президентства. Украина все еще воюет, но западная помощь иссякла, а линия фронта заморожена на месяцы. На другом конце света противостояние за Тайвань между Пекином и Вашингтоном обостряется.

Именно тогда президент России Владимир Путин решает нанести удар.

Ракеты ударяют по эстонской авиабазе Эмари. Сотни тысяч военных Ленинградского военного округа России, закаленных годами войны в Украине, оснащенных истребителями, танками, беспилотниками, ракетными и мобильными артиллерийскими системами, способными выпускать тысячи снарядов в день вторгаются в восточную Эстонию.

Сотни тысяч военных Ленинградского военного округа России, закаленных годами войны в Украине, оснащенных истребителями, танками, беспилотниками, ракетными и мобильными артиллерийскими системами, способными выпускать тысячи снарядов в день вторгаются в восточную Эстонию. Первыми под удар попадают силы НАТО в составе 2 200 многонациональных военнослужащих во главе с Великобританией, при поддержке около 10 000 эстонских солдат и тысяч местных добровольцев.



Военные учения на острове Сааремаа в Эстонии / Фото Лаура Каяли / POLITICO

Они отступают под ударом, но они сделали то, что должны были сделать. Международные войска были размещены там не столько как боевая сила, сколько как растяжка, чтобы продемонстрировать решимость НАТО.

Здесь больше символизма, чем военной необходимости, но это важно. Это свидетельствует о солидарности, о том, что мы готовы умереть за Эстонию. Послание россиянам: если вы хотите вторгнуться в Эстонию, вам сначала придется убить британцев и канадцев,

– отмечает Мишель Гойя, бывший полковник французской армии и военный историк.

Однако в этом сценарии белый рыцарь Европы не намерен спешить на помощь. Трамп перенаправляет большинство американских войск и военной техники, дислоцированных на континенте, в Индо-Тихоокеанский регион, и в любом случае он уже дал понять Путину, что его не будет слишком беспокоить акт агрессии в странах Балтии.

Трамп может потенциально подорвать сдерживание НАТО одним твитом,

– считает Бенджамин Таллис, старший научный сотрудник немецкого аналитического центра DGAP.

Через несколько дней Россия контролирует восточную Эстонию, где проживает подавляющая часть российского меньшинства страны. Кремль пафосно объявляет, что регион вернулся в состав "родины", и расширяет свой ядерный зонтик над новозавоеванными территориями.

"Если россияне почувствуют, что им это сойдет с рук, они оккупируют часть восточной Эстонии", – уверен Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше.

Наглое нападение России ставит Европу перед дилеммой. Путин напал не на весь Альянс: так стоит ли рисковать ядерным возмездием за куски восточной Эстонии? Или ничего не делать, не только давая Путину легкую победу, но и превращая гарантии безопасности НАТО со статьей 5 в ничтожную бумажку, и давая российскому президенту именно то, чего он хочет.

Путин и Россия понимают, что они не могут победить НАТО в военном плане, они могут победить НАТО только политически, фактически сделав статью 5 ненужной,

– отмечает Эд Арнольд, научный сотрудник по вопросам европейской безопасности в Королевском институте объединенных служб.

В 2014 году члены НАТО взяли на себя обязательства тратить на оборону 2% ВВП ежегодно. Ожидалось, что последующие страны достигнут 2-процентного порога в 2023 году, хотя не все из них сделали это в 2021 году:

Насколько реален этот сценарий и что говорят НАТО и Россия

Путин, конечно, уверяет, что эта идея смешная: "Россия не имеет никаких причин, никакого интереса, никакого геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО", – заявил он в декабре.

Но, с другой стороны, то же самое он говорил и об Украине.

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что если Россия не потерпит поражение в Украине, она может быть готова напасть на страны Балтии в течение 5 лет. Его европейские коллеги-лидеры, похоже, прислушиваются к нему.

Немецкие военные очертили "сценарий учений" для своих стратегий. Он предусматривает российскую атаку на Сувалкский коридор между Польшей и Литвой в период между нынешними президентскими выборами в США и началом 2025 года. Такое наступление отрежет страны Балтии от остальной континентальной Европы.

"Мы должны учитывать, что Путин может однажды напасть даже на страну НАТО", – заявил в начале этого месяца министр обороны Германии Борис Писториус, добавив, что это может произойти в течение пяти лет: "Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять – восемь лет".

Антонио Миссироли, бывший помощник генерального секретаря НАТО, заявил, что ситуация, "в которой американские гарантии не были бы отозваны, но были бы смягчены или сделаны более неопределенными", может соблазнить Кремль перейти к действиям против такой уязвимой страны, как Эстония, с помощью гибридных методов или откровенной военной атаки.

Растущий риск привел к призывам к Европе подготовиться, пока не стало слишком поздно.

Сейчас есть окно, которое может длиться один, два, возможно, три года, в течение которых мы должны инвестировать еще больше в надежную оборону,

– предупредил начальник штаба обороны Норвегии генерал Эрик Кристофферсен.

В декабре Яцек Сивера, глава Бюро национальной безопасности Польши, заявил, что у восточного фланга НАТО есть только три года, чтобы подготовиться к конфронтации.

"Это время, когда необходимо создать силы и средства, которые будут четким сдерживающим фактором агрессии", – сказал он.

Европа к войне сейчас не готова и уязвима

Европа не только не готова к войне, она не готовится к войне,

– предупреждает Таллис из немецкого аналитического центра DGAP.

Без США ЕС не имеет ни военной техники, ни живой силы, чтобы противостоять Москве в высокоинтенсивном конфликте.

"Европейцы не имеют возможности защищаться", – заявил Фрид, бывший посол США. "Защита стран Балтии потребовала бы серьезных американских военных ресурсов".

Что с военной мощью

Математика такова. Что касается численности личного состава, то численность российских регулярных и резервных войск превосходит численность личного состава других европейских государств. Однако, если объединить их с украинскими вооруженными силами, численность личного состава этих европейских государств может превысить численность российских войск.

Если бы Кремль осуществил вторжение завтра, европейские вооруженные силы столкнулись бы с российской армией, избитой и обескровленной войной в Украине, но все еще до сих пор мощной боевой силой. В прошлом году Путин увеличил численность российской армии (включая резервистов) до 3,3 миллиона человек, добавив 170 000 военнослужащих, из которых более 600 000 сейчас воюют в Украине.

Несмотря на потери на поле боя, Россия все еще превосходит европейские страны НАТО по количеству (хотя и не по качеству) танков, артиллерийских систем и самолетов. В этом году она также официально потратит 4,4% ВВП на оборону, хотя реальная цифра, вероятно, гораздо выше.

Без США Европа, скорее всего, оказалась бы катастрофически недовооруженной.

В декабре бывший генерал-лейтенант Марк Тис заявил, что бельгийским военным настолько не хватает боеприпасов и финансирования, что солдатам "придется бросать камни" вскоре после начала любого конфликта.

Военные расходы России в бюджете на 2023 год

США имеют около 100 000 военнослужащих, дислоцированных в Европе, около трети из них – в Германии, а также небольшой, но растущий контингент в Польше. Эти цифры, возможно, и невелики, но на протяжении десятилетий они служили гарантией преданности Вашингтону и сдерживающим фактором против агрессии.

Российские расходы на национальную оборону, как доля ВВП, составляли 3,3%, причем этот показатель увеличился до 4,4%, если учесть другие формы военных расходов, которые не подпадают непосредственно под раздел бюджета "Национальная оборона".

Российские военные расходы по категориям в бюджете на 2023 год в рублях:

Цена американского изоляционизма для Европы и мира – это мировая война. Это урок истории,

– убежден Александр Мережко, народный депутат Украины, глава парламентского комитета по иностранным делам.

НАТО создало силы передового развертывания в прифронтовых странах. Самым большим из них будет возглавляемый Германией отряд в Литве, куда Бундесвер планирует отправить 4 800 военнослужащих до 2027 года. Но европейские страны, вероятно, даже не смогут достаточно быстро перебросить подкрепление в страны Балтии, чтобы быстро поддержать тамошние войска, предупреждают высокопоставленные чиновники Альянса.

После окончания холодной войны численность европейских вооруженных сил сократилась. Многие европейские страны отменили непопулярные законы о призыве в армию и перешли на профессиональные вооруженные силы.

Непосредственным приоритетом являются сухопутные войска, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью POLITICO. "Когда речь идет о наших вооруженных силах, очевидно, что нам необходимо повысить готовность и доступность, особенно сухопутных войск".

Вооруженные силы континента, полагающиеся на добровольцев, борются за наем не только в Германии, Великобритании, Испании и Франции, но даже в странах, расположенных ближе к линии фронта, таких как Румыния, Польша и Болгария.

Нехватка личного состава является серьезным вызовом для вооруженных сил, которые стремятся к усилению.

Если мы не сможем укомплектовать наши вооруженные силы, то весь дополнительный бюджет и закупки не будут иметь ожидаемого эффекта,

– заявил генерал Роберт Бригер, председатель Военного комитета Европейского союза, органа ЕС, объединяющего руководителей оборонных ведомств стран-членов блока.

Для некоторых стран незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году стала тревожным звонком. Страны Балтии и Северной Европы вернулись к призыву на военную службу. Литва возобновила призыв в 2015 году, Швеция – в 2017 году, а Латвия – в 2023 году.

В Эстонии гражданское население регулярно тренируется на случай российского вторжения.

Численность вооруженных сил Польши долгое время колебалась на уровне 100 000 человек, но в последние годы она начала расти. Предыдущее правительство хотело, чтобы это количество выросло до 300 000, но новая администрация премьер-министра Дональда Туска более осторожно относится к таким огромным цифрам.

Но хотя численность войск растет, она еще не достигла уровня, который бы позволил развертывание больших сил в случае нападения России. Германия имеет 183 150 военнослужащих на действующей службе.

Замыкают тройку крупнейших европейских военных сил Франция с 303 750 военнослужащими и Великобритания с 150 350.

Финляндия, где напряжение в отношениях с Россией является ключевым вопросом накануне президентских выборов в конце января, входит в число европейских стран, наиболее подготовленных к конфронтации с Москвой. В стране с населением 5,5 млн человек 900 000 граждан имеют базовую военную подготовку.

"У нас очень сильные военно-воздушные силы, армия и флот, включая, конечно, вооружение, в том числе самую большую артиллерию в Европе вместе с Польшей, поэтому люди понимают, что мы сделали свое дело", – сказал бывший премьер-министр и нынешний кандидат в президенты Александр Стубб.



Центр управления системой раннего предупреждения о баллистических ракетах в бывшем секретном ядерном бункере RAF Hack Green в Англии / Фото Christopher Furlong / Getty Images

На какие жертвы должна идти Европа, чтобы быть готовой к вторжению

Хотя европейские лидеры начали говорить об усилении готовности, они еще не начали убеждать общественность в том, какие жертвы это повлечет за собой.

Переход на военные рельсы потребует огромных средств, гораздо большего количества войск на восточном фланге Европы, усиления координации между столицами и изменения общественного мнения.

Чтобы подготовиться к худшему, европейским странам нужно "тратить, тратить, тратить".

Нельзя сказать, что на европейские страны не оказывалось давление с требованием увеличить военные расходы. Еще в 2006 году министры обороны стран НАТО согласовали целевой показатель расходов на оборону в размере 2% ВВП.

И все же, несмотря на российские атаки в Украине и многолетние уговоры Вашингтона, по состоянию на прошлый год лишь 11 из 31 члена Альянса достигли этой цели, восемь из них являются прифронтовыми государствами, граничащими с Россией или Украиной.

Впрочем, вливать больше денег в оборону нелегко для политиков, особенно в Западной Европе, где война все еще кажется очень далекой. Военные расходы означают меньше средств для социального обеспечения и зеленого перехода. Кроме того, страны ЕС уже имеют большую задолженность из-за кризиса Covid, а перспективы роста являются мрачными.

В Германии дебаты подаются как компромисс между строительством новой школы или покупкой танков: "Это неправильно. Скорее, речь идет о защите и безопасности нашего образа жизни".

Как показала история 20-го века, демократии могут медленно переходить на военные рельсы, но когда это происходит, их трудно сравнить с другими. Вопрос для Европы заключается в том, достаточно ли быстро она разворачивается.

Демократии, к сожалению, очень громоздки и медлительны в своих решениях. И поэтому им постоянно угрожают тоталитарные режимы,

– замечает Сергей Гнездилов, украинский военный, который сейчас воюет с Россией, в интервью изданию POLITICO.

В отличие от России, где пекарни теперь производят беспилотники-убийцы, и где в прошлом году было произведено около 2 миллионов артиллерийских снарядов, Европа, несмотря на вторжение в Украину, так и не перешла к экономике военного времени. Ее обещание поставить Украине миллион снарядов к марту, которое она дала год назад, похоже, почти наверняка не будет выполнено.



Путин в музее победы в Москве, 2021 год / Фото Mikhail Klimentyev / EPA

По словам генерала Бригера, председателя Военного комитета ЕС, Европа "срочно нуждается" в большем количестве стратегических транспортных средств, космических средств раннего предупреждения и наземных средств, таких как противотанковые, противовоздушные средства и средства борьбы с беспилотниками.

Это не означает, что ничего не делается:

Французский производитель оружия Nexter теперь производит шесть самоходных гаубиц Caesar в месяц вместо двух.

Немецкие компании KMW и Rheinmetall, как сообщается, хотят увеличить производство основных боевых танков Leopard 2 с 40 до примерно 100 в год в течение следующих нескольких лет.

Финляндия планирует удвоить производство боеприпасов. Европейский производитель ракет MBDA инвестирует 1 миллиард евро в свои заводы.

Германия, которая заявляет, что достигнет 2-процентного показателя расходов в этом году благодаря специальному одноразовому военному фонду в размере 100 миллиардов евро, в ноябре впервые с 2011 года пересмотрела свою военную стратегию, с целью сделать Бундесвер "боеспособным".

"Сегодня никто не может серьезно сомневаться в том, чего мы в Германии избегали в течение длительного времени, а именно в том, что нам нужен мощный Бундесвер", – заявил канцлер Олаф Шольц.

Польша находится в состоянии покупательской лихорадки, подписывая соглашения о покупке южнокорейских и американских танков, истребителей, артиллерии, ракет и систем противовоздушной обороны. Новое правительство обещает тщательно изучить некоторые из этих контрактов, но все еще настроено на модернизацию армии, которая отдала Украине почти весь свой арсенал советского вооружения. Вооружаются также Румыния, Чехия и другие страны.

Но конвейер нового оборудования все еще относительно пустой, особенно учитывая то, что многое отправляется в Украину, а поставки нового оборудования могут длиться месяцами или годами. Существует также большой вопрос относительно времени потенциального российского вторжения и того, будет ли Европа готова вовремя.

Распределение оборонных расходов стран-членов НАТО

Приоритеты оборонных расходов в разных странах отличаются. Например, чуть более 60% расходов Италии идет на персонал, тогда как более половины расходов Польши – на оборудование.

Доля предполагаемых общих оборонных расходов на 2023 год, потраченных на различные категории.

"Важно подчеркнуть, что прогресс был достигнут, но если сравнить то, что было сделано до сих пор, с тем, что, вероятно, нужно сделать, мы все еще говорим об арахисе", – сказал Миссироли, бывший помощник генерального секретаря НАТО.

Прогресс был вызван "шоком" от вторжения России в Украину, сказал он, добавив, что возможно "нужен еще один шок".

В одиночку или как единый кулак – почему это важно

Правительствам стран Европейского Союза также нужно будет решить, хотят ли они, чтобы Брюссель играл большую роль в обороне. Эстония и Франция, к которым присоединился президент Европейского совета Шарль Мишель, выдвигают идею совместных займов ЕС для усиления обороноспособности континента.

В конце февраля комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон представит свою Европейскую оборонно-промышленную стратегию. Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилось POLITICO, он может настаивать на увеличении совместных закупок вооружений и координации оборонных бюджетов правительств, с целью повышения эффективности и поддержки компаний блока.

Французский комиссар также хочет, чтобы ЕС скопировал чрезвычайные полномочия президента США , которые позволяют Белому дому переориентировать промышленность страны на оборонное производство в случае чрезвычайной ситуации, что приведет к настоящей экономике военного времени.

, которые позволяют Белому дому переориентировать промышленность страны на оборонное производство в случае чрезвычайной ситуации, что приведет к настоящей экономике военного времени. В конце концов, как заявил Бретон в начале этого месяца, ЕС понадобится 100 миллиардов евро для увеличения оборонного производства. Он добавил, что за 18 – 24 месяца блок может сравняться с Россией в производстве вооружений.

Другие чиновники ЕС призывают к большей стандартизации и оперативной совместимости европейских вооруженных сил. По данным Института Жака Делора, в то время как страны ЕС имеют 17 различных типов танков, США имеют только один.

Но предоставление Брюсселю слишком больших полномочий в сфере обороны, скорее всего, встретит сопротивление в некоторых столицах.

Было бы очень разумно сделать это на европейском уровне. Это сэкономило бы деньги, сделало бы нас более влиятельным игроком, а также помогло бы Украине. Но фон дер Ляйен и Бретон строят большие планы без мандата стран-членов, которые все еще считают, что власть должна принадлежать им,

– считает Анна Нойманн, немецкий депутат от "зеленых", член подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

Ядерное оружие – единственный эффект сдерживания России?

Между тем перспектива противостоять Москве без американской поддержки заставила некоторых в Европе рассмотреть некогда немыслимое: создание собственных ядерных арсеналов.

Ядерное оружие, в конце концов, является самым мощным средством сдерживания, и война в Украине служит предостережением для Европы.

После распада Советского Союза, США и другие страны заставили Киев отказаться от унаследованного арсенала в 1994 году в обмен на российские и западные гарантии безопасности.

Даже в то время некоторые лидеры считали, что это очень рискованное решение. Президент Франции Франсуа Миттеран, как сообщается, предупредил своего украинского коллегу Леонида Кучму, что тот совершает ошибку: "Молодой человек, вас так или иначе обманут".

Билл Клинтон, который в то время был президентом США, сожалеет об этом.

"Я чувствую личную заинтересованность, потому что я заставил их согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на этот трюк, если бы Украина все еще имела их оружие", – сказал Клинтон ирландской телерадиокомпании RTÉ в прошлом году.

Возможный выход США из НАТО приведет к тому, что значительная часть ЕС, привыкшая ютиться под ядерным зонтиком США, внезапно окажется незащищенной.

"Европа не имеет возможности обеспечить ядерное сдерживание так, как это делает Америка, ни по объему, ни по дальности", – подчеркнул Нил Мелвин, научный сотрудник RUSI.

"Франция и Великобритания все еще будут иметь ядерное оружие, но то, сколько они смогут поставить на службу своим союзникам и при каких условиях, остается открытым вопросом", – считает Камилла Гранд, бывшая помощница генерального секретаря НАТО, а ныне научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Великобритания имеет около 200 боеголовок , которыми она частично обеспечивает оборону НАТО.

, которыми она частично обеспечивает оборону НАТО. Франция имеет около 300, но они предназначены только для национальной обороны.

Этот последний вопрос является предметом дискуссий. В этом месяце влиятельный французский эксперт по вопросам обороны и безопасности Жан-Доминик Мерше заявил в интервью Le Point, что Франция должна "как-то поделиться" своим ядерным оружием с европейскими союзниками, так же как это делает Вашингтон.

Это идея, на которую президент Франции Эммануэль Макрон намекал несколько лет назад, но которая никогда серьезно не рассматривалась. Манфред Вебер, лидер правоцентристской Европейской народной партии, заявил, что европейцы должны возобновить эту тему.

"Макрон уже давно предложил, особенно немцам, рассмотреть вопрос о том, как французский ядерный зонтик может быть помещен в европейские рамки", – сказал Вебер. "Сейчас самое время принять это предложение Макрона".

Такой шаг лишь поднимет еще один вопрос: действительно ли можно рассчитывать на то, что Париж или Лондон пойдут на риск ядерной войны, чтобы остановить российские войска от похода на Таллинн или Варшаву?

"Что означает расширить ядерный зонтик на Польшу?", – спрашивает Гойя, бывший французский полковник. "Мы открываем ядерный огонь по России? Потому что мы получим такой же взрыв на нашей собственной земле. Никто не доверяет такой перспективе".

Неопределенность заставила европейских лидеров искать другие варианты. В декабре бывший министр иностранных дел Германии от "зеленых" Йошка Фишер заявил, что ЕС нуждается в собственном ядерном оружии, хотя это вызывает вопросы о том, как ЕС сможет управлять ядерными ударными силами.

Тем временем в Польше начали раздаваться призывы к созданию собственного арсенала.

"Если международный порядок не в состоянии дать нам 100-процентные гарантии, чтобы отпугнуть и защитить себя от российского нападения, – сказал Роберт Чеда, отставной офицер польской разведки, в интервью польским новостям, – мы должны иметь возможность предоставить себе право на владение национальным ядерным оружием".

Такие взгляды пока являются маргинальными, но они, вероятно, усилятся во время президентства Трампа.

Для Гнездилова, украинского солдата, который воюет с Россией, ответ на все эти проблемы простой: если Европа не хочет воевать с Россией, ее лидеры должны обеспечить Украину всеми средствами для победы над Москвой уже сейчас.

"Потому что, если Путин не остановится, готова ли Европа к войне сегодня?" – спросил он. "Если Украина упадет, готова ли Европа защищать себя?"