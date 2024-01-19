Начнут не с Сувалкского коридора: немецкое СМИ проанализировало сценарии нападения России на НАТО

Немецкое издание Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) продолжило и углубило статью Bild о нападении на НАТО. По мнению журналистов, есть два основных сценария, как могут развиваться события, передает 24 Канал.

На днях Bild выпустила материал, где речь шла о вероятном нападении России на НАТО. Журналисты ссылались на секретный документ, в котором были названы термины, когда может вспыхнуть война на европейском континенте.

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Как видят будущую войну с Россией в НАТО

Впрочем, в RND утверждают, что этот документ не секретный. Это базовый сценарий, из которого исходят в НАТО.

Россия может попытаться напасть на Альянс через Швецию – атаковав остров Готланд. Он стратегически важен, ведь оттуда можно атаковать и Балтику, и скандинавские страны, и Германию. В сентябре 2022 года страны НАТО провели учения, направленные на отпор вероятной атаки на Готланд.

Где расположен шведский остров Готланд: показываем на карте

Другим возможным направлением российской агрессии в сторону НАТО может стать атака на страны Балтии – то, о чем постоянно говорят политики и аналитики.

Россия может напасть на страны Балтии: детали

Что интересно, речь не идет о молниеносном штурме Сувалкского коридора. Журналисты говорят о том, что российская агрессия может разворачиваться в три этапа.

Сначала это будут не военные действия, а скорее гибридные. Начнется нагнетание обстановки, которое должно усилить вражду между литовцами, латышами, эстонцами и русскоязычным меньшинством, и вызвать конфликты в странах Балтии. Вероятно, этот этап уже начался, а высылка симпатиков России из стран Балтии полезна Кремлю.

Дальше настанет черед масштабных военных учений. Возможно, они пройдут в Беларуси, то есть у границы с Польшей и Литвой.

Последним, третьим этапом станет собственно наступление из Беларуси и попытка захватить Сувалкский коридор. Конечно, аргументация военных действий будет ожидаемой – "защита соотечественников". Чтобы избежать ядерной войны, Североатлантическому союзу предложат смириться с российскими войсками в странах Балтии.

Какова роль Беларуси в возможной войне России и НАТО

Эта страна может стать плацдармом для российской агрессии, как было в 2022 году в Украине. Тогда Беларусь пропустила войска России, но сама не вступила в войну. Впрочем, есть вероятность того, что Лукашенко на этот раз не сможет отсидеться в тылу.

Ситуация в мире накаляется