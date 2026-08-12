"Украина тоже так делала": политолог объяснил, как и зачем Путин проверяет 5 статью НАТО

Все чаще дроны залетают на территорию стран НАТО. В частности, Румыния сбила два БПЛА, что дрейфовали вблизи ее газового проекта в Черном море. Командующий Вооруженными силами Германии Карстен Бройер считает, что Россия может использовать дроны против стран НАТО для того, чтобы изучать системы ПВО, искать их слабые места и наблюдать за реакцией Альянса.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал в эфире 24 Канала, какую именно цель может преследовать Россия. Он объяснил, какой должна быть реакция НАТО в случае агрессии со стороны России.

Каковы возможные последствия атаки России на страну НАТО?

Леонов подчеркнул, что для Владимира Путина это возможность проверить, как работает 5-я статья НАТО. Для него это важно с точки зрения демонстрации того, что НАТО как система коллективной безопасности не существует.

Примерно такое тестирование произошло, когда Украина начала операцию в Курской области России. Тогда, согласно уставу ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – 24 Канал), все страны-члены этой организации должны были прийти на помощь россиянам. Но никто не пришел, даже Александр Лукашенко,

– пояснил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Это, по его мнению, продемонстрировало, что с точки зрения существования ОДКБ как системы коллективной безопасности эта организация существует исключительно на бумаге. И Путин хочет сделать что-то подобное в отношении НАТО.

Однако есть один важный момент: существует риск, потому что если НАТО не будет колебаться, не будет обсуждать, а даст отпор, тогда Кремль окажется в тупике, поскольку фактически откроется второй фронт. А у России сейчас нет ресурсов, чтобы воевать на два фронта,

– подчеркнул Александр Леонов.

Однако, если Путин сочтет, что отпора не будет, то, очевидно, для него это окажется одним из вероятных вариантов, чтобы продемонстрировать, что НАТО как система коллективной безопасности не существует. И это позволит ему затем оказывать давление или выдвигать ультиматумы отдельным странам Европейского Союза, чтобы подорвать санкционную политику. И это, по его мнению, действительно опасно.

Однако в настоящее время, по словам політолога, в ключевых странах Европы происходит эволюция подходов к сдерживанию России.

Россия проверяет европейские страны на что касается 5-й статьи НАТО: смотрите видео

"Для меня важно заявление одного из действующих немецких генералов о том, что если Россия нападет на одну из европейских стран, то тогда Бундесвер нанесет удары по нескольких целях в России. Это, как минимум, иной подход, чем "мы будем консультироваться, обсуждать", – отметил он.

Леонов добавил, что это повышает риски для России в случае, если там действительно рассматривают такие варианты.

Отметим, что глава военно-воздушных сил Германии Хольгер Нойман в интервью Daily Telegraph заявил, что его страна будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО, если Россия нападет на одно из государств Альянса. Также он назвал вероятные цели в России, по которым НАТО может нанести авиаудары. Речь идет о Калининградской области, объектах Черноморского флота, Санкт-Петербурге, где расположена база Северного флота, а также о Кольском полуострове – именно там Россия накапливает свое ядерное оружие.