Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів в ефірі 24 Каналу, яку саме мету може переслідувати Росія. Він пояснив, якою має бути реакція НАТО у випадку агресії з її боку.

Які можливі наслідки атаки Росії на країну НАТО?

Леонов наголосив, що для Володимира Путіна це можливість протестувати, як працює 5 стаття НАТО. Для нього це важливо з погляду демонстрації того, що НАТО як система колективної безпеки не існує.

Приблизно таке тестування відбулося, коли Україна почала операцію у Курській області Росії. Тоді згідно зі статутом ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку – 24 Канал) усі країни-члени цієї організації мали прийти на допомогу росіянам. Але ніхто не прийшов, навіть Олександр Лукашенко,

– пояснив виконавчий директор Центр прикладних політичних досліджень "Пента" .

Це, на його думку, продемонструвало, що з погляду існування ОДКБ як системи колективної безпеки, ця організація існує виключно на папері. І Путін хоче зробити щось подібне щодо НАТО.

Проте є один важливий момент: існує ризик, тому що якщо НАТО не буде коливатися, не буде обговорювати, а дасть відсіч, тоді Кремль потрапить у безвихідь, оскільки відкриється фактично другий фронт. А у Росії зараз немає ресурсів, щоб воювати на два фронти,

– підкреслив Олександр Леонов.

Однак, якщо Путін вважатиме, що відсічі не буде, то, вочевидь, для нього це виявиться одним з імовірних варіантів, щоб продемонструвати, що НАТО як система колективної безпеки не існує. І це дозволить йому потім тиснути чи висувати ультиматуми окремим країнам Європейського Союзу, щоб поламати санкційну політику. І це, на його думку, дійсно небезпека.

Проте нині, за словами політолога, відбувається еволюція в підходах щодо стримування Росії в ключових країнах Європи.

Росія тестує європейські країни щодо 5 статті НАТО: дивіться відео

"Для мене важлива заява одного з чинних німецьких генералів про те, що якщо Росія нападе на одну із європейських країн, то тоді Бундесвер завдасть ударів по кількох цілях у Росії. Це, як мінімум, інший підхід, ніж "ми будемо консультуватися, обговорювати", – відзначив він.

Леонов додав, що це підвищує ризики для Росії у випадку, якщо там дійсно розглядають такі варіанти.

Зазначимо, що очільник військово-повітряних сил Німеччини Хольгер Нойман в інтерв'ю Daily Telegraph заявив, що його країна захищатиме "кожний дюйм" території НАТО, якщо Росія нападе на одну з держав Альянсу. Також він назвав ймовірні цілі в Росії, по яких НАТО може завдати авіаударів. Йдеться про Калінінградську область, об'єкти Чорноморського флоту, Санкт-Петербург, де розташована база Північного флоту, а також Кольський півострів – саме там Росія накопичує свою ядерну зброю.