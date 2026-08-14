Об этом говорится в документе, который посольство Украины в Вашингтоне тайно передало администрации Трампа, пишет Kyiv Independent.

Сколько времени потребуется России для захвата Донбасса?

В документе представлена оценка продвижения российских войск в Украине. Согласно ей, темпы наступления оккупантов снизились до менее чем 100 квадратных километров в месяц. При таких условиях Россия потенциально может не захватить Донбасс даже в 2027 году.

Обратите внимание! Украина до сих пор контролирует 21–22% Донецкой области, то есть чуть больше 5-й части региона.

Эта оценка подрывает один из главных аргументов Кремля в мирном процессе: Украина якобы должна отдать Донецкую область, поскольку Россия в любом случае в конечном итоге захватит ее силой. В Москве представляют вывод ВСУ из Донбасса как шаг, который якобы откроет путь к переговорам.

Кремль уже несколько раз не смог уложиться в собственные сроки по захвату региона.

Ранее Москва планировала захватить Донецкую область и остальную часть Донбасса до конца 2025 года и, по сообщениям, доводила эти намерения до сведения президента США Дональда Трампа.

Несмотря на длительные наступательные операции, российские войска не смогли осуществить прорыв.

В украинском документе отмечается, что ситуация становится еще более сложной для России из-за дальнейшего замедления ее продвижения.

Представитель Белого дома подтвердил, что администрация Трампа получила украинскую оценку ситуации на фронте. По его словам, президент США хочет, чтобы "бессмысленные убийства" прекратились. Кроме того, он верит, что США удастся достичь мирного соглашения между сторонами конфликта.

К слову, в документе Киев также предупреждает Вашингтон о том, что Россия может попытаться компенсировать свои трудности на фронте значительно более масштабной кампанией по набору военных. Речь идет о том, что после сентября Москва рассматривает возможность мобилизации до 500 тысяч военнослужащих.

Кроме того, в документе описывается кампания ударов Украины по России. Они сократили мощности по переработке нефти более чем на 30%. Ориентировочные потери противника оцениваются примерно в 15 миллиардов долларов.

Также в документе освещается наиболее актуальная проблема Украины на поле боя – сокращение запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot.