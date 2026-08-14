Про це йдеться у документі, яке посольство України у Вашингтоні таємно передало адміністрації Трампа, пише Kyiv Independent.

Скільки часу Росії треба для захоплення Донбасу?

У документі подана оцінка російського просування в Україні. Відповідно до неї, темпи наступу окупантів впали до менш ніж 100 квадратних кілометрів на місяць. За таких умов Росія потенційно може не захопити Донбас навіть у 2027 році.

Зверніть увагу! Україна досі контролює 21 – 22% Донецької області, тобто трохи більше ніж 5-ту частину регіону.

Ця оцінка підриває один із головних аргументів Кремля у мирному процесі: Україна нібито має віддати Донецьку область, оскільки Росія однаково зрештою захопить її силою. У Москві подають вивід ЗСУ з Донбасу як крок, який нібито відкриє шлях до переговорів.

Кремль уже кілька разів не зміг виконати власні терміни щодо захоплення регіону.

Раніше Москва планувала захопити Донецьку область та решту Донбасу до кінця 2025 року і, за повідомленнями, передавала ці наміри президенту США Дональду Трампу.

Попри тривалі наступальні операції, російські війська не змогли здійснити прорив.

В українському документі зазначається, що ситуація стає ще складнішою для Росії через подальше уповільнення її просування.

Представник Білого дому підтвердив, що адміністрація Трампа отримала українську оцінку ситуації на фронті. За його словами, президент США бажає, щоб "безглузді вбивства" припинилися. Окрім того, він вірить, що США вдасться досягнути мирної угоди між сторонами конфлікту.

До слова, у документі Київ також попереджає Вашингтон про те, що Росія може спробувати компенсувати свої труднощі на фронті значно масштабнішою кампанією з набору військових. Йдеться про те, що після вересня Москва розглядає можливість мобілізації до 500 тисяч військовослужбовців.

Окрім того, у документі описується кампанія ударів України по Росії. Вони скоротили потужності з переробки нафти більш ніж на 30%. Орієнтовні втрати ворога оцінюються у близько 15 мільярдів доларів.

Також документ висвітлює найбільш нагальну проблему України на полі бою – скороченні запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot.