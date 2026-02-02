Внимательно к тревогам: мониторы предупреждают об угрозе массированного удара

Россия передислоцирует стратегические бомбардировщики Ту-95МС между аэродромами. На фоне этого украинцев предупреждают об угрозе массированного ракетного удара в ночь на 3 февраля и призывают внимательно относиться к тревогам.

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы

Когда возможен обстрел?

Мониторы зафиксировали 4 борта ТУ-95МС на аэродроме "Энгельс". Сейчас два из них осуществляют передислокацию на аэродром "Оленья".

Между тем на других локациях к применению готовы до 15 бортов стратегической авиации, в частности 11 ТУ-95МС и 4 ТУ-160 на аэродромах Дальнего Востока.

Кроме этого, ночью россияне осуществили снаряжение надводных морских носителей крылатых ракет "Калибр".

Отмечены признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью,

– сообщили мониторинговые каналы.

Также в течение ночи враг может применить баллистические ракеты типа "Искандер-М/KH-23" и крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

По данным мониторинговых каналов, угроза распространяется прежде всего на западные и центральные регионы.

