Так, даже российские Т-54 и Т-55 уже не соответствуют условиям ведения современной войны. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

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Оккупанты могут отправить на фронт старые Т-34

Это хорошо продемонстрировала война в Ираке, где танки Challenger разносили вдребезги Т-54 и Т-55.

Это совершенно устаревшая, неадекватная техника. Более того, российские военные вполне серьезно рассматривают возможность расконсервирования еще более старых танков, в частности Т-34,

– заметил офицер ВСУ.

Так, танк Т-34 – это машина времен Второй мировой войны. Недавно Россия получила один эшелон танков Т-34 от Северной Кореи. Оккупанты пообещали в случае необходимости использовать их на фронте.

Отправка на фронт Т-34 является полной бессмыслицей, но российские захватчики могут пойти на такой шаг. Причиной этого, прежде всего, является нехватка современной бронетехники. Кроме того, для этих машин есть запчасти и снаряды, но в ограниченном количестве.

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В среднем только 1 из 4 танков Т-34 работает и может поехать на фронт. В то же время остальные 3 могут пойти на запчасти для него.

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