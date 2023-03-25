Так, навіть російські Т-54 і Т-55 вже не відповідають умовам ведення сучасної війни. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

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Окупанти можуть відправити на фронт старі Т-34

Це гарно продемонструвала війна в Іраку, де танки Challenger розносили на друзки Т-54 і Т-55.

Це абсолютно застаріла, неадекватна техніка. Ба більше, російські військові цілком серйозно розглядають можливість розконсервування ще старіших танків, зокрема Т-34,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Так, танк Т-34 – це машина часів Другої світової війни. Нещодавно Росія отримала 1 ешелон танків Т-34 від Північної Кореї. Окупанти пообіцяли у разі необхідності використати їх на фронті.

Відправлення на фронт Т-34 є повним безглуздям, але російські загарбники можуть піти на такий крок. Причиною цього насамперед є брак сучасної бронетехніки. Крім того, до цих машин є запчастини та снаряди, але в обмеженій кількості.

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У середньому лише 1 з 4 танків Т-34 працює і може поїхати на фронт. Водночас решта 3 можуть піти на запчастини для нього.

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