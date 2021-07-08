Россия может быстро перейти от учений к серьезному сценарию, – глава Бундесвера

Россия испытывает страны Запада на прочность и готова перейти к решительным действиям. В то же время военные учения государства являются постоянными провокациями.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она считает, что такое развитие событий является согласованным.

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Военные учения – провокация

По словам министра, военные учения армии России являются постоянными провокациями – как в небе, так и в море. Когда у российской стороны есть ощущение, что может что-то сделать и ей это позволят, то она будет испытывать эти границы и в будущем.

Именно так Кремль действовал в 2014 году с Крымом и востоком Украины.

Все это демонстрирует способность российской стороны очень быстро перейти от маневров к серьезному сценарию,

– заявила она.

Крамп-Карренбауэр считает, что подобная ситуация происходит и сейчас. В частности, вокруг дебатов по интеграции Украины в НАТО.

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По мнению министра, стоит четко определить позицию относительно России и дать ей понять, что есть определенный предел и соответствующая реакция на ее игнорирование.

Как она подытожила, страны Запада остаются открытыми к диалогу. Однако он должен быть "серьезным".

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